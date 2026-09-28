...तर टीम इंडिया मैदानात न उतरताच जाणार सेमीफायनलमध्ये; 'हा' नियम ठरेल जॅकपॉट
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ आज, 28 सप्टेंबर रोजी 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. मात्र या सामन्यावर पावसाचं सावट आहे.
Published : September 28, 2026 at 9:31 AM IST
आयची-नागोया (जपान) IND vs AFG Quarter Final : भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ आज, 28 सप्टेंबर रोजी 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. जपानमधील निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये होणाऱ्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात भारताचा सामना अफगाणिस्तानशी होईल. कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघाचं ध्येय महिला संघाच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करुन सुवर्णपदक पटकावणं असेल. मात्र या महत्त्वपूर्ण सामन्यावर पावसाचं सावट असून, त्यामुळं सामन्यावर परिणाम होण्याची किंवा तो पूर्णपणे रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पहिला सामना पावसामुळं रद्द : जपानमधील निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये खेळल्या जात असलेल्या 2026 आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेटच्या पहिल्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात, पाकिस्ताननं मैदानात न उतरताच उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. आज सकाळी होणारा पाकिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यातील सामना सततच्या पावसामुळं नाणेफेक न करताच रद्द करण्यात आला.
Hangzhou 2023, Team India struck gold. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2026
Aichi-Nagoya 2026, we defend it. 💪
🏏 IND 🆚 AFG
🏆 QUARTER-FINAL
⏰ 9:30 AM Onwards
📍 Korogi Athletic Park, Nagoya, Japan
📺 Sony Sports Network TV Channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames #AichiNagoya2026… pic.twitter.com/B7DRcP3tEs
पावसामुळं सामना रद्द झाला, तर उपांत्य फेरीत कोण जाणार? : जर जपानमध्ये सततच्या पावसामुळं हा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना अनिर्णित राहिला, तर भारतीय संघ थेट उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. आशियाई खेळ आणि आयसीसीच्या नियमांनुसार, सामना रद्द झाल्यास, उच्च टी-20 आंतरराष्ट्रीय रँकिंग असलेला संघ विजेता घोषित केला जातो आणि पुढील फेरीत प्रवेश करतो. सध्या आयसीसी टी-20 रँकिंगमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर अफगाणिस्तान 10 व्या क्रमांकावर आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, आशियाई खेळ 2022 च्या अंतिम सामन्यातील भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामनाही पावसामुळं रद्द झाला होता आणि भारताला श्रेष्ठ रँकिंगच्या आधारावर सुवर्णपदक देण्यात आलं होतं.
हवामानाची स्थिती काय? : हवामान अहवालानुसार, जपानमधील निशिन इथं दिवसभर ढगाळ वातावरण राहील आणि अधूनमधून जोरदार पाऊस पडेल. सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची 35 ते 60 टक्के शक्यता आहे, तर दिवसभर वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. परिणामी, सामना कमी वेळेचा किंवा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे.
The quest for 𝙜𝙤𝙡𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙡𝙤𝙧𝙮 begins here 🙌— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
🎥 #TeamIndia all in readiness for the #AsianGames Quarter-finals 🇮🇳 pic.twitter.com/VC03cYCGA6
हवामानाबद्दल श्रेयस अय्यर काय म्हणाला? : सामन्याच्या आदल्या दिवशी झालेल्या पत्रकार परिषदेत कर्णधार श्रेयस अय्यरनं स्पष्ट केलं की, संघाला हवामानाची चिंता नाही आणि ते कोणत्याही परिस्थितीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार आहे. श्रेयस अय्यर म्हणाला, "आम्ही व्यावसायिक खेळाडूंचा एक गट आहोत आणि अशी आव्हानं येतच राहतील. परिस्थिती कोणतीही असो, आम्हाला मानसिकदृष्ट्या तयार राहावं लागेल. आमचं मुख्य लक्ष मैदानात उतरुन सामना खेळण्यावर आहे; हवामान हा दुय्यम घटक आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आम्ही कोणत्याही संघाला हलक्यात घेऊ शकत नाही. केवळ अफगाणिस्तानच नाही, तर जपानसारख्या संघांनीही चांगली झुंज दिली आहे. जो संघ सामन्याच्या दिवशी चांगला खेळेल, तोच जिंकेल."
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