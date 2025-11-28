ऋतुराज की यशस्वी...? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रोहितसह कोण सलामीला उतरणार; टीम इंडियासमोर 'गंभीर' प्रश्न
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ कसोटी मालिकेनंतर आता दोन्ही संघ वनडे मालिकेत भिडणार आहेत.
November 28, 2025
रांची IND vs SA 1st ODI : दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघाला 0-2 असा पराभव पत्करावा लागला. कसोटी सामन्यांच्या समाप्तीनंतर, दोन्ही देश वनडे आणि टी-20 मालिका खेळतील. तीन सामन्यांची वनडे मालिका 30 नोव्हेंबरपासून सुरु होईल, तर टी-20 मालिका 9 डिसेंबरपासून सुरु होईल. भारतीय संघ वनडे मालिकेसाठी थोडा दिसेल. शुभमन गिल मानेच्या दुखापतीमुळं खेळणार नाही, त्यामुळं केएल राहुल कर्णधारपदी राहील. शुभमनच्या अनुपस्थितीमुळं, रोहित शर्मा एकदिवसीय मालिकेसाठी नवीन सलामीवीर जोडीदाराच्या शोधात आहे.
यशस्वी की ऋतुराज कोण करणार सलामी : भारतीय संघाकडे यशस्वी जैस्वाल आणि ऋतुराज गायकवाडमध्ये पर्याय आहेत. मात्र, दोघांपैकी निवड करणं कठीण होईल. केएल राहुलनं यापूर्वी डावाची सुरुवात केली आहे, परंतु बराच काळ तो वनडे सामन्यांमध्ये पाचव्या किंवा सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करत आहे. वनडे मालिकेत राहुल मधल्या फळीत खेळण्याची शक्यता आहे.
यशस्वी आणि ऋतुराजची कामगिरी कशी आहे? : यशस्वी जैस्वालनं आतापर्यंत फक्त एकच वनडे सामना खेळला आहे. तो सामना फेब्रुवारी 2025 मध्ये नागपूर इथं इंग्लंडविरुद्ध होता, ज्यामध्ये त्यानं 15 धावा केल्या होत्या. काही मालिकांमध्ये तो बॅकअप ओपनर म्हणून संघात राहिला, परंतु त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळालं नाही. दुसरीकडे, ऋतुराज गायकवाडनं सहा वनडे सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार ओपनिंग केले आहेत. ऋतुराजनं वनडे सामन्यांमध्ये 19.16 च्या सरासरीनं 115 धावा आणि एक अर्धशतक केलं आहे, त्यापैकी 98 सलामीवीर म्हणून आल्या आहेत. ऋतुराज यशस्वीपेक्षा अधिक अनुभवी आहेच, परंतु त्याचे लिस्ट ए मधील आकडेही खूप मजबूत आहेत.
🚨 NEWS 🚨#TeamIndia's squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against South Africa announced.— BCCI (@BCCI) November 23, 2025
More details ▶️https://t.co/0ETGclxAdL#INDvSA pic.twitter.com/3cXnesNiQ5
लिस्ट ए मध्ये दमदार कामगिरी : ऋतुराज गायकवाडनं 89 लिस्ट ए सामन्यांमध्ये 57.39 च्या सरासरीनं 4534 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 17 शतकं आणि अर्धशतकं आहेत. अलिकडेच, दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्धच्या अनधिकृत वनडे मालिकेत ऋतुराजनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारत अ संघासाठी सलामी देताना त्यानं 117, 68* आणि 25 धावा केल्या. दरम्यान, यशस्वी जैस्वालनं 33 लिस्ट ए सामन्यांमध्ये 52.62 च्या सरासरीनं 1526 धावा केल्या आहेत. या काळात यशस्वीनं 5 शतकं आणि 7 अर्धशतकं केली आहेत.
जैस्वालला संधी मिळण्याची शक्यता : एकंदरीतच ऋतुराज गायकवाडचा फॉर्म त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मासोबत सलामीसाठी एक मजबूत दावेदार बनवतो. भारतीय संघ व्यवस्थापनानं डाव्या-उजव्या संघाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला तरच यशस्वी जैस्वालला संधी मिळेल. मात्र, ही स्थिती तात्पुरती असू शकते, कारण शुभमन गिल परतल्यानंतर बदल अपरिहार्य आहेत. यशस्वी जैस्वालला वनडे मालिकेत संधी मिळू शकणार नाही, परंतु भविष्यात त्याला तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एक खेळाडू म्हणून ओळखलं जात आहे. त्याच्या भविष्यातील शक्यता अधिक मजबूत आहेत. रोहित शर्मा 2027 च्या वनडे विश्वचषकानंतर वनडे क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं यशस्वी जयस्वाल आणि शुभमन गिल ही जोडी सलामीसाठी सर्वोत्तम पर्याय असेल.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ : केएल राहुल (कर्णधार/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग आणि ध्रुव जुरेल
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला वनडे सामना : 30 नोव्हेंबर, रांची
- दुसरा वनडे सामना : 3 डिसेंबर, रायपूर
- तिसरा वनडे सामना : 6 डिसेंबर, विशाखापट्टणम
