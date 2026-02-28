पाकिस्तान, इंग्लंड की न्यूझीलंड... जर भारत सेमीफायनलमध्ये पोहोचला तर कोणाविरुद्ध होईल सामना?
2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी दोन उपांत्य फेरीतील संघांची नावं निश्चित झाली आहेत, तर चार संघ दोन स्थानांसाठी स्पर्धा करत आहेत.
मुंबई Team India Semififnal Match : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी दोन उपांत्य फेरीतील संघांची नावं निश्चित झाली आहेत, तर चार संघ दोन स्थानांसाठी स्पर्धा करत आहेत. गट 2 मधील इंग्लंड आणि गट 1 मधील दक्षिण आफ्रिका यांनी सुपर-8 च्या टॉप चारमध्ये स्थान निश्चित केलं आहे. उर्वरित दोन उपांत्य फेरीतील संघांचं स्थान देखील पुढील 36 तासांत स्पष्ट होईल. भारत आणि वेस्ट इंडिज पहिल्या गटात आहेत, तर न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान दुसऱ्या गटात आहेत. चाहत्यांना विश्वास आहे की 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध विजय मिळवून भारत बाद फेरीत स्थान निश्चित करेल.
उपांत्य फेरीसाठी दोन संघ निश्चित दोन स्थानांसाठी लढत : दक्षिण आफ्रिकेनं सुपर-8 मध्ये सलग विजय मिळवून उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केलं, तर इंग्लंड टॉप चारमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. इंग्लंडनं त्यांचे सर्व सामने जिंकल्यानंतर सुपर-8 फेरीत ग्रुप 2 च्या टॉपवर पूर्ण केली. या गटातून दुसरा उपांत्य फेरीतील संघ होण्याची शर्यत आता पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यात आहे. जर पाकिस्तान आज श्रीलंकेविरुद्ध हरला तर न्यूझीलंड तीन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर राहून उपांत्य फेरीत पोहोचेल. जर विजय मिळाला तर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड दोघांचेही प्रत्येकी तीन गुण होतील. या परिस्थितीत, ज्या संघाचा धावगती चांगली असेल तो संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेनं आतापर्यंत गट 1 चे दोन्ही सामने जिंकले आहेत. आधीच उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिका पहिल्या स्थानावर आहे. 1 मार्च रोजी भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात अंतिम सुपर-8 सामना होईल, ज्यामध्ये विजेता संघ स्पर्धेतील चौथा उपांत्य फेरीचा संघ निश्चित करेल.
भारत उपांत्य फेरीत पोहोचला तर कोणाशी सामना करेल? : जर भारत उपांत्य फेरीत पोहोचला तर तो चार गुणांसह आपल्या गटात दुसऱ्या स्थानावर राहील अशी दाट शक्यता आहे. जर असं झालं तर भारताचा सामना सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडशी होईल, कारण इंग्लंडला आधीच त्यांच्या गटात पहिलं स्थान मिळण्याची खात्री आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा शेवटचा सुपर-8 सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे, ज्यामध्ये अपसेट होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. जरी अपसेट झाला तरी, दक्षिण आफ्रिका या गटात प्रथम स्थान मिळवण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांची धावगती इतर संघांपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगली आहे. जर कोणताही अपसेट नसेल तर दक्षिण आफ्रिका प्रथम स्थान मिळवेल हे निश्चित आहे.
उपांत्य फेरीचे सामने कसे ठरवले जातात? : उपांत्य फेरीत, सुपर-8 गट 1 मधील अव्वल दोन संघ दुसऱ्या गटातील अव्वल दोन संघांशी सामना करतात. पहिल्या उपांत्य फेरीत, गट 1 मधील नंबर वन संघ दुसऱ्या गटातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाशी सामना करतो, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत, गट 2 मधील नंबर वन संघ पहिल्या गटातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाशी सामना करतो. वरील शक्यतांनुसार परिस्थिती कायम राहिल्यास, पहिला उपांत्य सामना इंग्लंड आणि भारत यांच्यात होईल, तर दुसरा उपांत्य सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड/पाकिस्तान यांच्यात होईल.
