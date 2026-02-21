ETV Bharat / sports

NZ vs PAK सामना पावसात वाहून गेल्यास सेमीफायनलचं तिकिट कोणाला मिळणार?

आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 फेरीत आज पहिला सामना पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात होणार आहे. या सामन्यावर पावसाचं सावट आहे.

NZ vs PAK Match
NZ vs PAK सामना पावसात वाहून गेल्यास सेमीफायनलचं तिकिट कोणाला मिळणार? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 9:44 AM IST

कोलंबो NZ vs PAK Match : आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 फेरीत आज पहिला सामना पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात होणार आहे. हा सामना आज संध्याकाळी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. दोन्ही संघांमधील चुरशीच्या लढतीच्या शक्यतेनं चाहते उत्साहित आहेत, परंतु त्यांच्या आशा धुळीस मिळू शकतात. हा सामना धोक्यात आहे, कारण हवामान खात्यानं पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. जर सामना रद्द झाला तर दोन्ही संघांमध्ये गुण विभागले जातील. पाकिस्तानचा नेट रन रेट कमी असल्यानं त्यांचं नुकसान होईल.

दोन्ही संघांचा विक्रम कसा : जानेवारी 2022 पासून, पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडनं 24 टी-20 सामने खेळले आहेत. न्यूझीलंडनं यापैकी 13 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं 9 सामने जिंकले आहेत. पाकिस्तानी चाहत्यांना अजूनही 2022 चा टी-20 विश्वचषक उपांत्य सामना आठवत असेल, ज्यामध्ये पाकिस्ताननं न्यूझीलंडला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. तो विजय अजूनही पाकिस्तानला आत्मविश्वास देतो. दोन्ही संघांनी स्पर्धेत अपेक्षित कामगिरी केली नाही. गट टप्प्यात दोघांनीही त्यांचे सर्वोत्तम क्रिकेट खेळलं नाही. न्यूझीलंड दक्षिण आफ्रिकेकडून हरला, तर पाकिस्तान भारताकडून हरला, ज्यामुळं दोन्ही संघ आपापल्या गटात दुसऱ्या स्थानावर राहिले.

कोलंबोमध्ये हवामान कसं असेल? : पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचा सुपर-8 चा सामना कोलंबोमध्ये खेळणार आहे. येथील हवामान ही एक मोठी चिंता आहे. सामन्यापूर्वी आणि सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सामना स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल आणि पहिल्या सत्रात पाऊस सुरु राहू शकतो. जर मैदान ओलं झालं तर सामना सुरु होण्यास उशीर होऊ शकतो. तापमान 24 ते 26 अंश सेल्सिअस दरम्यान असेल आणि आर्द्रता 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.

सामना रद्द झाला तर काय होईल : जर कोलंबोमध्ये टी-20 विश्वचषक सुपर-8 चा सामना पावसामुळं रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1-1 गुणं दिलं जाईल, परिणामी पाकिस्तानला न्यूझीलंडपेक्षा जास्त नुकसान सहन करावं लागेल. गट टप्प्यात तीन सामने जिंकल्यानंतर दोन्ही संघांचे प्रत्येकी सहा गुण आहेत, परंतु नेट रन रेटमध्ये पाकिस्तान मागे राहील. जर गुण बरोबरीत राहिले तर उपांत्य फेरीत पोहोचणे नेट रन रेटवर अवलंबून असेल. न्यूझीलंडचा नेट रन रेट 1.227 आहे तर पाकिस्तान 0.976 सह सुपर-8 मध्ये पोहोचला आहे.

