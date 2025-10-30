ETV Bharat / sports

भारत की ऑस्ट्रेलिया... पावसामुळं मॅच रद्द झाल्यास कोण खेळणार फायनल? वाचा

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील महिला विश्वचषक उपांत्य सामन्यादरम्यान पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सामना रद्द झाला तर काय होईल? कोणता संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल?

IND W AUS W Semi Final
पावसामुळं मॅच रद्द झाल्यास कोण खेळणार फायनल? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई IND W AUS W Semi Final : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 चा दुसरा उपांत्य सामना आज, 30 ऑक्टोबर (गुरुवार) नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात दुपारी 3 वाजता खेळला जाईल. भारतीय महिला क्रिकेट संघ घरच्या मैदानावर वनडे विश्वचषक खेळत आहे. परिणामी त्यांना विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे. टीम इंडियाला भारतीय चाहत्यांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत आहे. मात्र चाहत्यांसाठी काही निराश करणाऱ्या बातम्या येत आहेत. हा सामना पावसाच्या सावटाखाली आहे. उपांत्य सामन्यावर मुसळधार पावसाचा धोका आहे. जर पावसामुळं सामना रद्द झाला तर कोणता संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल, भारत की ऑस्ट्रेलिया? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनामध्ये उपस्थित होत आहे.

पावसामुळं भारताच्या आशांवर पाणी : हवामान खात्याच्या मते, आज नवी मुंबईत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मुंबईत सतत पाऊस पडत आहे, ज्यामुळं भारत-बांगलादेश सामनाही रद्द करण्यात आला होता. पुढील 48 ते 72 तास पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हवामान अंदाजानुसार, बुधवारी नवी मुंबईत दिवसभर पावसाची शक्यता 6-7 टक्के आहे. या सामन्यादरम्यान अधूनमधून पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

तर ऑस्ट्रेलिया अंतिम फेरीत : जर नवी मुंबईत सतत पाऊस पडत राहिला तर सामना पूर्ण करणं कठीण होईल. जर बुधवारी पावसामुळं सामना खेळला गेला नाही तर सामना राखीव दिवशी खेळवला जाईल. या सामन्यासाठी 31 ऑक्टोबर हा राखीव दिवस म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. जर हा सामना राखीव दिवशी खेळला गेला नाही आणि निकाल लागला नाही तर ऑस्ट्रेलिया लीग टप्प्यात भारतापेक्षा जास्त सामने जिंकून अव्वल स्थानावर असल्यानं थेट अंतिम फेरीत पोहोचेल.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सामन्यासाठी संभाव्य प्लेइंग 11 :

भारत : स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल/अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), स्नेह राणा, क्रांती गौड, श्री चरणी, रेणुका ठाकूर.

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कर्णधार/यष्टीरक्षक), फोबी लिचफिल्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, अ‍ॅनाबेल सदरलँड, अ‍ॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शुट.

हेही वाचा :

  1. दुःखद! डोक्याला चेंडू लागून 17 वर्षीय क्रिकेटपटूचा मृत्यू; क्रिकेटविश्वात शोककळा
  2. कांगारुंविरुद्ध इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार टीम इंडिया? 8 वर्षांआधी भारतानं ऑस्ट्रेलियाची जिरवत मारली होती फायनलमध्ये एंट्री
  3. 4 वेळच्या विश्वविजेत्यांना धूळ चारत आफ्रिकन संघ पहिल्यांदा फायनलमध्ये; 125 धावांनी दणक्यात विजय

TAGGED:

IND W AUS W SEMI FINAL RAIN
NAVI MUMBAI WEATHER REPORT
WHO WILL FACE SOUTH AFRICA
RAIN IN MUMBAI
IND W AUS W SEMI FINAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.