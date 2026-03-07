IND vs NZ फायनल रद्द झाल्यास कोण होणार विश्वविजेता, काय आहे नियम?
आयसीसी टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे.
Published : March 7, 2026 at 9:56 AM IST
अहमदाबाद IND vs NZ Final : भारतीय क्रिकेट संघानं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध 7 धावांनी विजय मिळवला. आता भारताचा सामना रविवार, 8 मार्च रोजी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडशी होईल. जर पावसानं अंतिम सामन्यात व्यत्यय आणला तर दोन्ही संघांपैकी कोणता संघ विजयी होईल आणि अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस दिला आहे का? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवस : आयसीसीनं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यासाठी राखीव दिवसही ठेवला आहे. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. जर पावसामुळं हा सामना रद्द झाला तर तो सोमवार, 9 मार्च रोजी खेळवला जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की जर 8 मार्च रोजी सामना थोड्या काळासाठी खेळवला गेला आणि नंतर पाऊस पडला तर 9 मार्च रोजी त्याच ठिकाणी सामना पुन्हा सुरु होईल. जर 8 मार्च रोजी पावसामुळं सामना रद्द झाला तर तो ९ मार्च रोजी पुन्हा आयोजित केला जाईल.
सामन्याचा निकाल लावण्यासाठी किमान 10 षटकांचा खेळ : अंतिम सामना निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांनी किमान 10 षटके खेळावीत. इतर टी-20 सामने सहसा पाच षटकांत ठरवले जातात, परंतु आयसीसी विश्वचषक नियमांनुसार दोन्ही संघांना अंतिम सामन्यात किमान 10 षटकं खेळावी लागतात.
सामना रद्द झाला तर : आयसीसीनं अंतिम सामन्याच्या कट-ऑफ वेळेत 90 मिनिटं जोडली आहेत. राखीव दिवसासाठी कट-ऑफ वेळ 120 मिनिटं असेल. जर राखीव दिवशी पाऊस पडला आणि सामना निश्चित होऊ शकला नाही तर दोन्ही संघांना संयुक्त विजेता घोषित केलं जाईल. मात्र, रविवारी अहमदाबादमध्ये पावसाची शक्यता नगण्य आहे आणि संपूर्ण सामना खेळला जाण्याची अपेक्षा आहे.
टीम इंडियाची सलग दुसऱ्या जेतेपदावर नजर : टीम इंडिया या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून सलग दुसऱ्यांदा जेतेपद जिंकून इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करेल. टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात कोणत्याही संघानं सलग दोनदा ट्रॉफी जिंकलेली नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळं टीम इंडियाला हा सामना जिंकून इतिहास रचण्याची संधी मिळेल. भारतीय संघानं मागच्या वेळी अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून 2024 चा टी-20 विश्वचषक जिंकला होता.
