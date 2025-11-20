आंतरराष्ट्रीय नेमबाज 'गोल्डन गर्ल' श्रेयसी सिंह नितीश सरकारमध्ये मंत्री; कशी आहे कारकीर्द?
बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात नितीश कुमारांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. यादरम्यान आंतरराष्ट्रीय नेमबाज श्रेयसी सिंहची सध्या चांगलीच चर्चा सुरु आहे.
पाटणा Shooter Shreyasi Singh : बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात नितीश कुमारांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. गुरुवारी (20 नोव्हेंबर) पाटणा येथील गांधी मैदानात नितीश कुमार यांनी 10 व्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासोबत 29 मंत्र्यांनीही शपथ घेतली. मंत्रिमंडळात भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) दोन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा यांचाही समावेश आहे.
RJD उमेदवाराचा केला पराभव : भाजपा कोट्यातील 14 मंत्र्यांपैकी सर्वाधिक चर्चेत आंतरराष्ट्रीय नेमबाज श्रेयसी सिंह होती, जिनं सलग दुसऱ्यांदा जमुई जागा जिंकली. या विधानसभा निवडणुकीत श्रेयसीनं राष्ट्रीय जनता दलाच्या (RJD) मोहम्मद शमशाद आलम यांचा 54,498 मतांनी पराभव केला. श्रेयसीला एकूण 123,868 मतं मिळाली, तर शमशाद आलम यांना 69,370 मतं मिळाली. 34 वर्षीय श्रेयसी सिंहनं 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली.
2020 मध्येही आली होती निवडून : ती माजी केंद्रीय मंत्री आणि बिहारचे एक प्रमुख नेते दिवंगत दिग्विजय सिंह यांची मुलगी आहे. श्रेयसीची आई पुतुल सिंह यांनीही बांका मतदारसंघातून खासदार म्हणून काम पाहिलं आहे. श्रेयसीनं 2020 च्या निवडणुकीतही आरजेडीचे विजय प्रकाश यांचा 41,049 मतांनी पराभव केला. बिहारचे दिग्गज नेते दिग्विजय सिंह यांची मुलगी श्रेयसी सिंग हिला 79,603 मतं मिळाली, तर मागील विजेत्या आरजेडी उमेदवार विजय प्रकाश यांना 38,554 मतं मिळाली होती.
कोण आहे श्रेयसी सिंग? : 34 वर्षीय श्रेयसीने पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये शॉटगन ट्रॅप (महिला) स्पर्धेत भाग घेतला होता, जिथं ती पात्रता फेरीत बाहेर पडली होती. 2014 च्या ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये तिनं शॉटगन ट्रॅपमध्ये रौप्य पदकही जिंकलं होतं. 2014 च्या इंचॉन इथं झालेल्या आशियाई स्पर्धेत तिनं डबल ट्रॅप टीम स्पर्धेत शगुन चौधरी आणि वर्षा वर्मन यांच्यासोबत कांस्यपदकही जिंकलं होतं. श्रेयसीनं 2018 च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकलं. 2018 मध्ये तिला अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. एकूणच, श्रेयसीनं तिच्या नेमबाजीनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं नाव उंचावलं आहे.
अनेक महत्त्वाची पदकं जिंकली : श्रेयसीनं आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सातत्यानं चमकदार कामगिरी केली आहे, अनेक महत्त्वाची पदकं जिंकली आहेत. 2014 च्या इंचॉन इथं झालेल्या आशियाई स्पर्धेत तिनं डबल ट्रॅप टीम इव्हेंटमध्ये कांस्यपदक जिंकलंच नाही तर तिनं अनेक स्पर्धा आणि चॅम्पियनशिपमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. आशियाई चॅम्पियनशिपमधील तिचं वर्चस्व आणखी प्रभावी होते, 2012 मध्ये पटियाला, 2014 मध्ये अल-ऐन आणि 2016 मध्ये अबुधाबी इथं झालेल्या ट्रॅप टीम इव्हेंटमध्ये तिनं तीन सुवर्णपदकं जिंकली.
सातत्यापूर्ण कामगिरी : 2011 मध्ये क्वालालंपूर, 2013 मध्ये अल्माटी आणि 2024 मध्ये कुवेत सिटी इथं झालेल्या ट्रॅप टीम इव्हेंटमध्ये तिनं रौप्यपदकंही मिळवली. तिनं राष्ट्रकुल चॅम्पियनशिपमध्ये दोनदा रौप्यपदकंही जिंकली आहेत. 2010 मध्ये दिल्ली इथं झालेल्या ट्रॅपमध्ये आणि 2017 मध्ये ब्रिस्बेनमध्ये झालेल्या डबल ट्रॅपमध्ये. यशांची ही लांबलचक यादी गेल्या काही वर्षांत भारताच्या सर्वात विश्वासार्ह आणि सातत्यपूर्ण नेमबाजांपैकी एक म्हणून तिचा सिद्ध झालेला ट्रॅक रेकॉर्ड दर्शवते.
