18व्या वर्षी विश्वविजेता ते आशियाई खेळात कांस्यपदक! कोण आहे मराठमोळा नेमबाज रुद्राक्ष पाटील?
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल वैयक्तिक प्रकारात कांस्यपदक जिंकून मराठमोळ्या रुद्राक्ष पाटीलनं आपला डंका वाजवला आहे.
Published : September 21, 2026 at 12:21 PM IST
ठाणे Rudrankksh Patil : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल वैयक्तिक प्रकारात कांस्यपदक जिंकून मराठमोळ्या रुद्राक्ष पाटीलनं भारताच्या पदकतालिकेत आणखी एक मानाचा तुरा खोचला आहे. एकेकाळी बुद्धिबळ आणि फुटबॉलनं सुरुवात केलेला हा तरुण नेमबाज आता विश्वविजेता ते आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेता बनला आहे. या प्रवासात सुवर्णपदक अनेक वेळा त्याच्या हातून निसटलं, पण प्रत्येक वेळी रुद्राक्षनं आपलं धैर्य आणि ध्येयावरील विश्वास कायम ठेवला.
Aichi-Nagoya Asian Games 2026: Rudrankksh Patil wins a Bronze medal at the 10m Air Rifle Final.— ANI (@ANI) September 21, 2026
This is the fifth medal for India in the Asian Games. pic.twitter.com/twavie8f0z
कशी झाली रुद्राक्षची सुरुवात? : ठाण्याच्या गल्लीतून सुरु झालेला रुद्राक्षचा प्रवास आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या मंचावर पोहोचला आहे. ठाणे इथं 16 डिसेंबर 2003 रोजी जन्मलेल्या रुद्राक्ष पाटीलनं कदाचित कधी कल्पनाही केली नसेल की, त्यानं नंतर स्वीकारलेला खेळ एक दिवशी त्याची ओळख बनणार आहे. त्यानं बुद्धिबळ आणि फुटबॉलनं सुरुवात केली, पण नियतीनं वेगळाच खेळ निवडला. कौटुंबिक प्रोत्साहनामुळं रुद्राक्ष नेमबाजीकडे वळला आणि तेव्हापासून त्यानं मागे वळून पाहिलं नाही. वडील बाळासाहेब पाटील आणि आई हेमांगिनी पाटील यांच्या पाठिंब्यानं त्यानं नेमबाजीला आपलं ध्येय बनवलं. लहान वयातच, रुद्राक्षनं केवळ आपली अचूकता नव्हे, तर आपली मोठी स्वप्नंही दाखवून दिली.
🚨 DOUBLE MEDAL ALERT FOR INDIA IN MEN 10M AIR RIFLE AT ASIAN GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
Himanshu Dhillon 🥈
Rudrankksh Patil 🥉
China’s Sheng Lihao broke Games Record!
5th & 6th Medal for India at Asian Games
WELL DONE BOYS! 💪 pic.twitter.com/jeRNQfsOQ1
अन् जगासमोर आला भारताचा नवीन विश्वविजेता : 2022 हे वर्ष रुद्राक्षच्या कारकिर्दीत एक मैलाचा दगड ठरलं. कैरो इथं झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून त्यानं इतिहास रचला. वयाच्या अवघ्या 18व्या वर्षी विश्वविजेता बनणं ही एक महत्त्वपूर्ण विक्रमी कामगिरी होती. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे, अभिनव बिंद्राच्यानंतर 10 मीटर एअर रायफलमध्ये विश्वविजेता बनणारा रुद्राक्ष हा दुसरा भारतीय ठरला. हाच तो क्षण होता जेव्हा एका तरुण नेमबाजाचं नाव अचानक जागतिक स्तरावर गाजलं. विश्वविजेता बनण्यासोबतच, रुद्राक्षनं पॅरिस ऑलिम्पिकसाठीही कोटा मिळवला. ज्या वयात अनेक खेळाडू अजूनही आपल्या कारकिर्दीचा मार्ग ठरवत असतात, त्या वयात रुद्राक्षनं जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा मंचावर आपला मार्ग तयार केला होता.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही दाखवली चमक : रुद्राक्षचा प्रवास केवळ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेपुरता मर्यादित नव्हता. त्यानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही भारताची मान उंचावली. त्यानं सांघिक स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत पदक जिंकलं आणि हे सिद्ध केलं की मोठ्या स्पर्धांचा दबाव त्याला रोखू शकणार नाही. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही रुद्राक्षनं आपल्या मोहिमेची सुरुवात पदकानं केली. त्यानं, हिमांशू ढिल्लन आणि पार्थ माने यांच्यासोबत पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धेत भारताला रौप्यपदक मिळवून दिलं.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल वैयक्तिक प्रकारात कांस्य आणि सांघिक प्रकारात रौप्य पदक पटकावणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सुपुत्र रुद्रांक्ष पाटील यांचे हार्दिक अभिनंदन!— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 21, 2026
रुद्रांक्षच्या देदीप्यमान यशामुळे संपूर्ण देशाची आणि महाराष्ट्राची मान अभिमानाने उंचावली आहे. कठोर परिश्रम… pic.twitter.com/LSGvKE4Dl8
सुवर्णपदकाच्या दिशेनं वाटचाल पण एका शॉटनं झाली निराशा : वैयक्तिक अंतिम फेरीत, रुद्राक्ष बराच काळ सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत टिकून होता. त्याचे शॉट्स त्याला सातत्यानं पोडियमच्या शिखरावर नेत होते. मात्र स्पर्धेत एक छोटीशी चूक झाली, ज्यामुळं संपूर्ण परिस्थिती बदलली. चीनच्या शेन लिहाओनं शानदार पुनरागमन केलं आणि रुद्राक्षवरील दबाव वाढला. 9.7 चा एक शॉट रुद्राक्षला महागात पडला. तो सुवर्णपदकाच्या स्थानावरुन घसरुन थेट तिसऱ्या स्थानावर आला. अखेर त्यानं 230.9 गुणांसह कांस्यपदक जिंकलं. हिमांशू ढिल्लननं 252.4 गुणांसह रौप्यपदक पटकावलं, तर चीनच्या शेन लिहाओनं 254.2 गुणांसह आशियाई क्रीडा स्पर्धेत विक्रम प्रस्थापित करत सुवर्णपदक जिंकलं.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन : रुद्राक्षच्या या पदक विजेत्या कामगिरीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत रुद्राक्षचं अभिनंदन केलं आहे.
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