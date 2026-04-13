मराठमोळ्या प्रफुल हिंगेचा IPL पदार्पणातच कहर; RR विरुद्ध पहिल्याच षटकात 3 विकेट घेत बदलला 19 वर्षांचा इतिहास

आयपीएल 2026 च्या 21व्या सामन्यात नवा इतिहास रचला गेला. सनरायझर्स हैदराबादच्या एका 24 वर्षीय गोलंदाजानं आपल्या आयपीएल पदार्पणातच एक उल्लेखनीय कामगिरी केली.

प्रफुल हिंगे (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 10:50 PM IST

हैदराबाद Praful Hinge : आयपीएल 2026 च्या 21व्या सामन्यात नवा इतिहास रचला गेला. सनरायझर्स हैदराबादच्या एका 24 वर्षीय गोलंदाजानं आपल्या आयपीएल पदार्पणातच एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. प्रफुल्ल हिंगे या मराठमोळ्या गोलंदाजानं आपल्या पहिल्याच आयपीएल सामन्यात पहिल्याच षटकात तीन फलंदाजांना बाद केलं. विशेष म्हणजे, प्रफुल्ल हिंगेनं वैभव सूर्यवंशीसह तिन्ही फलंदाजांना शून्यावर बाद केलं.

24 वर्षीय गोलंदाजानं आयपीएलमध्ये रचला नवा इतिहास : तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, 19 वर्षाच्या आयपीएलच्या इतिहासात डावाच्या पहिल्याच षटकात तीन बळी घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी 32 वेळा आयपीएलच्या डावाच्या पहिल्याच षटकात गोलंदाजाने दोन बळी घेतले आहेत. यापूर्वी फक्त भुवनेश्वर कुमारनं सनरायझर्स हैदराबादसाठी ही कामगिरी केली होती.

पहिल्याच षटकात तीन फलंदाज शून्यावर बाद : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं 20 षटकांत 6 गडी गमावून 216 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी राजस्थानच्या डावाची सुरुवात केली. पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल्ल हिंगेनं, आपल्या पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीला शून्यावर बाद केलं. त्यानंतर ध्रुव जुरेल चौथ्या चेंडूवर हिंगेच्या गोलंदाजीवर शून्यावर बाद झाला. हिंगेनं षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर लुआन-ड्रे प्रिटोरियसला बाद करुन आपली तिसरी विकेट घेतली. प्रिटोरियसनंही केवळ दोन चेंडू खेळले आणि शून्यावर बाद झाला. यानंतर, प्रफुल्ल हिंगेनं आपल्या दुसऱ्या षटकाच्या सहाव्या चेंडूवर कर्णधार रियान परागला बाद करुन आपली चौथी विकेट घेतली.

नागपूरकर प्रफुल हिंगे : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की प्रफुल्ल हिंगेचा जन्म नागपूरमध्ये झाला असून तो विदर्भकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. हिंगेनं 10 प्रथम-श्रेणी सामने आणि सहा लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, त्यानं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये आंध्रविरुद्ध टी-20 पदार्पण केलं. गेल्या वर्षी झालेल्या आयपीएल लिलावात, सनरायझर्स हैदराबादनं हिंगेला 30 लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत आपल्या संघात घेतलं होतं आणि आता आयपीएल 2026 मधील आपला पहिला सामना खेळताना, त्यानं आपल्या पहिल्याच षटकात 3 बलाढ्य फलंदाजांना शून्यावर बाद करुन आयपीएलमध्ये एक नवीन विक्रम रचला आहे.

