जिद्दीला सलाम! दोन्ही हात-पाय नसलेल्या पायलनं वर्ल्ड आर्चरीत जिंकलं 'गोल्ड मेडल'
भारताची उदयोन्मुख पॅरा-तिरंदाज पायल नागनं वर्ल्ड आर्चरी पॅरा सिरीजमधील महिलांच्या कंपाऊंड ओपन वैयक्तिक प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावलं.
Published : April 5, 2026 at 6:57 PM IST
बँकॉक Payal Nag : भारताची उदयोन्मुख पॅरा-तिरंदाज पायल नागनं वर्ल्ड आर्चरी पॅरा सिरीजमधील महिलांच्या कंपाऊंड ओपन वैयक्तिक प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक पटकावलं. बँकॉक इथं झालेल्या या स्पर्धेत तिनं विद्यमान विश्वविजेती शीतल देवीचा 139-136 असा पराभव केला. अंतिम सामन्याची सुरुवात अटीतटीची झाली. पहिल्या दोन फेऱ्यांनंतर दोन्ही तिरंदाज 54 गुणांवर बरोबरीत होत्या. मात्र, सामना जसजसा पुढं सरकला, तसतसा पायलनं आपल्या खेळाचा दर्जा उंचावला. तिनं तीन फेऱ्या खेळून निर्णायक आघाडी घेतली आणि एक संस्मरणीय विजय मिळवला.
पायलनं मिळवली तिसऱ्या स्थानावर पात्रता : गेल्या वर्षभरात शीतलचं वर्चस्व राहिलं होतं. ही 19 वर्षीय खेळाडू जबरदस्त फॉर्मात होती आणि 2025 च्या शानदार हंगामानंतर तिला जगभरात ओळख मिळाली होती. बँकॉक इथंही तिनं तोच फॉर्म कायम ठेवला आणि कझाकस्तानच्या जनात ऐतिमोवाला मागे टाकत 698 (25X) या उत्कृष्ट गुणांसह पात्रता फेरीत अव्वल स्थान पटकावलं. यापूर्वी पायलनं 678 (9X) गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर पात्रता मिळवली होती.
दोन्ही अंतिम स्पर्धकांची दमदार कामगिरी : दोन्ही अंतिम स्पर्धकांनी नॉकआऊट फेऱ्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करुन पुढील फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य फेरीत, शीतलनं सिंगापूरच्या नूर शाहिदा अलीमला 147-142 नं हरवलं, तर पायलनं ऐतिमोव्हाला 144-140 नं हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या स्पर्धेत पायलनं यापूर्वीच यश मिळवलं होतं. तिनं शीतलसोबत जोडी करुन महिला दुहेरीमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं आणि कंपाऊंड प्रकारात भारताची ताकद सिद्ध केली होती. मात्र, जेव्हा वैयक्तिक अंतिम फेरीची वेळ आली, तेव्हा पायलनं दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मिळवला.
- Daughter of a daily wage mason
- Electrocuted at 8, lost all four limbs
- Spotted by Sheetal's coach Kuldeep Vedwan through her painting
- Trained with a specialized bow in Katra
Now defeated her idol Sheetal Devi at the World Para Archery Series Final 🏆🏅 pic.twitter.com/3lDPImlA7q
कोण आहे पायल नाग : शीतल देवीचे प्रशिक्षक, कुलदीप वेदवान यांनी शोधून काढलेल्या पायलची कहाणी खरोखरच उल्लेखनीय आहे. पायल ही ओडिशाच्या बलांगीर जिल्ह्यातील एका स्थलांतरित मजुराची मुलगी आहे. 2015 मध्ये, विटभट्टीमध्ये जिवंत विजेच्या तारेच्या संपर्कात आल्यानं तिनं आपले दोन्ही हात आणि पाय गमावले. यानंतर खचून न जाता तिनं 2023-24 दरम्यान, कटरा येथील माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये दिग्गज तिरंदाज शीतल देवीसोबत प्रशिक्षण घेतलं. 2025 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण केल्यानंतर, पायलनं अल्पावधीतच मोठं यश मिळवलं. जयपूरमधील एका स्पर्धेत तिनं शीतल देवीचा पराभवही केला होता. याव्यतिरिक्त, तिनं यावर्षी खेलो इंडिया पॅरा गेम्समध्ये रौप्य पदक आणि राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य पदक जिंकलं.
पुरुषांच्या कंपाऊंड प्रकारात उत्तम कामगिरी : बँकॉकमधील भारताची प्रभावी कामगिरी केवळ महिलांच्या कंपाऊंड प्रकारापुरती मर्यादित नव्हती. पुरुषांच्या कंपाऊंड ओपन फायनलमध्ये, विश्वविजेता टॉमन कुमारनं ऑस्ट्रेलियाच्या जोनाथन मिल्नचा 146-142 असा पराभव करुन सुवर्णपदक जिंकलं. त्यानं मिश्र आणि पुरुषांच्या सांघिक स्पर्धाही जिंकून विजेतेपदांची हॅटट्रिक पूर्ण केली. रिकर्व्ह प्रकारात, भावनानं थायलंडच्या पत्थाराफोन पट्टावाओवर 6-0 असा दणदणीत विजय मिळवून महिलांचं वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकलं. दरम्यान, पॅरालिम्पिक चॅम्पियन हरविंदर सिंगला पुरुषांच्या रिकर्व्ह अंतिम फेरीत इंडोनेशियाच्या खोलिदिनकडून 3-7 नं पराभव पत्करावा लागल्याने रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं. भारतानं अखेरीस सात सुवर्ण, तीन रौप्य आणि तीन कांस्य पदकांसह पॅरा-तिरंदाजीमधील आपलं वाढतं वर्चस्व सिद्ध करत पदक तालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं.
