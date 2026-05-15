CSK संघात 25 वर्षीय युवा खेळाडूची एंट्री; दिग्गज खेळाडूच्या जागी मिळालं संघात स्थान

IPL च्या 19व्या हंगामात प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या शर्यतीत असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सला जेमी ओव्हरटनच्या रुपानं मोठा धक्का बसला आहे, जो दुखापतीमुळं उर्वरित सामन्यांमधून बाहेर झाला आहे.

Published : May 15, 2026 at 10:10 AM IST

लखनऊ Dian Forrester : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामाचा पहिला टप्पा पाच वेळच्या विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्ससाठी चांगला ठरला नाही, ज्यामुळं त्यांच्या प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता कमी वाटत होत्या. त्यानंतर सीएसकेनं दमदार पुनरागमन केलं आहे आणि ते अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धेत कायम आहेत. दरम्यान, चेन्नई सुपर किंग्सला त्यांचा स्टार वेगवान गोलंदाज जेमी ओव्हरटनच्या रुपानं मोठा धक्का बसला आहे, जो दुखापतीमुळं हंगामाच्या उर्वरित काळासाठी संघाबाहेर राहणार आहे आणि आपल्या मायदेशी इंग्लंडला परतला आहे. 14 मे रोजी, सीएसकेने जेमी ओव्हरटनच्या जागी बदली खेळाडू म्हणून 25 वर्षीय डायन फॉरेस्टरची घोषणा केली.

कोण आहे डायन फॉरेस्टर : दक्षिण आफ्रिकेकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या डायन फॉरेस्टरला सीएसकेनं हंगामाच्या उर्वरित सामन्यांसाठी 75 लाख रुपयांना करारबद्ध केलं आहे. डायन फॉरेस्टरनं यावर्षी मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं, ज्यात त्यानं पाच सामने खेळून एकूण 83 धावा केल्या. फलंदाजी व्यतिरिक्त, फॉरेस्टर एक वेगवान गोलंदाज देखील आहे, ज्याचा फायदा सीएसकेला होऊ शकतो. नुकत्याच संपन्न झालेल्या पाकिस्तान सुपर लीगच्या 11 व्या हंगामात, डायन फॉरेस्टरनं रावळपिंडी संघाकडून सहा सामने खेळून 132 धावा केल्या आणि दोन बळी घेतले.

कशी आहे डायन फॉरेस्टरची कारकीर्द : डायन फॉरेस्टरनं आतापर्यंत 36 टी-20 सामने खेळले असून, त्यात दोन अर्धशतकांसह 35.84 च्या सरासरीनं 681 धावा केल्या आहेत. फॉरेस्टरचा स्ट्राइक रेट 140.70 आहे. त्यानं गोलंदाजीच्या कामगिरीत 30.27 च्या सरासरीनं 11 बळी घेतले आहेत.

सीकेचे लीग टप्प्यातील 3 सामने बाकी : आयपीएल 2026 च्या हंगामात, चेन्नई सुपर किंग्सनं लीग टप्प्यात एकूण 11 सामने खेळले असून, त्यात सहा जिंकले आणि पाच गमावले आहेत. 12 गुणांसह, सीएसके सध्या गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे आणि या हंगामात त्यांना लीग टप्प्यातील आणखी तीन सामने खेळायचे आहेत, जे 15, 18 आणि 21 मे रोजी अनुक्रमे लखनऊ सुपर जायंट्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स यांच्याविरुद्ध होतील.

