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भालाफेकीत भारताला मिळाला नवा स्टार! जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये आशिष यादवला रौप्यपदक

जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमधून भारतीय ॲथलेटिक्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 19 वर्षीय आशिष यादवनं पुरुषांच्या भालाफेकीत शानदार कामगिरी करत रौप्यपदक पटकावलं.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 3:53 PM IST

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मुंबई Ashish Yadav : जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमधून भारतीय ॲथलेटिक्ससाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 19 वर्षीय आशिष यादवनं पुरुषांच्या भालाफेकीत शानदार कामगिरी करत रौप्यपदक पटकावलं. त्यानं आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात 74.09 मीटर भालाफेक करुन पदक मिळवलं. या पदकामुळं, नीरज चोप्रानंतर जागतिक अंडर-20 स्तरावर या स्पर्धेत पदक जिंकणारा आशिष दुसरा भारतीय ठरला आहे.

तिसऱ्या प्रयत्नात जिंकलं पदक : आशिष यादवनं तिसऱ्या प्रयत्नात 74.09 मीटर भालाफेक केली. ही त्याची पदक मिळवून देणारी कामगिरी होती. मात्र, तो आपली वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी सुधारण्यात अयशस्वी ठरला. यापूर्वी आशिषनं यावर्षी मार्चमध्ये पतियाळा इथं झालेल्या इंडियन ओपन थ्रो चॅम्पियनशिपमध्ये 74.49 मीटर भालाफेक केली होती. याचा अर्थ, युजीनमधील त्याची रौप्य पदकाची कामगिरी त्याच्या वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीपेक्षा केवळ 40 सेंटीमीटरनं कमी होती. असं असूनही, त्यानं जागतिक स्तरावर आपलं कौशल्य दाखवून दिलं.

नीरज चोप्रानंतर ही कामगिरी करणारा दुसरा भारतीय : आशिषची ही कामगिरी विशेष आहे, कारण यापूर्वी फक्त नीरज चोप्रानंच जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये पुरुषांच्या भालाफेकीत भारतासाठी पदक जिंकलं होतं. नीरजनं 2016 मध्ये पोलंड इथं झालेल्या जागतिक अंडर-20 चॅम्पियनशिपमध्ये 86.48 मीटरच्या शानदार भालाफेकीसह सुवर्णपदक जिंकलं होतं. या कामगिरीनं त्यावेळी जागतिक ज्युनियर विक्रम प्रस्थापित केला होता आणि वृत्तानुसार, हा विक्रम अजूनही नीरजच्या नावावर आहे. आता आशिषनंही या प्रतिष्ठित यादीत आपल्या नावाची भर घातली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूनं जिंकलं सुवर्णपदक : भालाफेकीतील सुवर्णपदक दक्षिण आफ्रिकेच्या जॅन हेंड्रिक हेमन्सनं 80.50 मीटरच्या भालाफेकीसह पटकावलं. डॉमिनिकाच्या एडिसन जेम्सनं 73.89 मीटरच्या कामगिरीसह कांस्यपदक मिळवलं. आणखी एक भारतीय खेळाडू, टी. धरणीधरन यानंही अंतिम फेरीत चांगली कामगिरी केली. त्यानं 72.35 मीटरच्या भालाफेकीसह सहावं स्थान पटकावलं.

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