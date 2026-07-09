मराठमोळ्या अर्णव पापरकरचा जलवा; 36 वर्षांनंतर विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचणारा ठरला पहिला भारतीय
युवा भारतीय टेनिसपटू अर्णव पापकर विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला आहे. हा 18 वर्षीय खेळाडू बॉईज एकेरीमध्ये खेळत आहे.
Published : July 9, 2026 at 12:42 PM IST
Who is Arnav Paparkar : युवा भारतीय टेनिसपटू अर्णव पापकर विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला आहे. हा 18 वर्षीय खेळाडू बॉईज एकेरीमध्ये खेळत आहे. तिसऱ्या फेरीत त्याचा सामना जपानच्या रयो ताबाटाशी झाला. भारतीय खेळाडूनं हा सामना 6-2, 6-2 असा सहज जिंकला. दुसऱ्या फेरीत अर्णवनं तिसऱ्या मानांकित अमेरिकन खेळाडू कीटन हेन्सचा पराभव केला होता.
Arnav Paparkar entered the QF of Wimbledon Juniors, defeating Ryo Tabata (WR Jnr 30) in straights, solid from the serve, great strokes, and a composed mindset. Took advantage of Tabata's struggling with his knee, and these surfaces suit his game too. He is the first Indian to do… pic.twitter.com/s11dDVcyuW— Sabharish G (@g_sabharish) July 8, 2026
लिएंडर पेस शेवटच्या वेळी पोहोचला होता उपांत्यपूर्व फेरीत : विम्बल्डनच्या बॉईज एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून 36 वर्षे झाली आहेत. अर्णव पापकरच्या आधी, महान भारतीय खेळाडू लिएंडर पेसनं 1990 मध्ये ही कामगिरी केली होती. पेसनं वयाच्या 17 व्या वर्षी ती स्पर्धा जिंकली होती. आता, उपांत्यपूर्व फेरीत पापकरचा सामना अमेरिकन क्वालिफायर जॉर्डन लीशी होईल.
अर्णव पापकर कोण आहे? : अर्णव पापकर हा राज्यातील पुण्याचा टेनिसपटू असून सध्या आयटीएफ ज्युनियर क्रमवारीत तो 19 व्या क्रमांकावर आहे. 6 फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेला हा 18 वर्षीय खेळाडू, हेमंत बेंद्रे टेनिस अकादमीमध्ये प्रशिक्षक प्रोसोनजीत पॉल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतो. तो स्पेनमधील सोटो अकादमीमध्ये प्रशिक्षक नायजेल बीव्हर्स यांच्या मार्गदर्शनाखालीही प्रशिक्षण घेतो. अर्णव पापरकरला 2023 मध्ये पहिलं मोठं यश मिळालं, जेव्हा त्यानं मेलबर्नमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-14 एशिया-पॅसिफिक एलिट ट्रॉफी जिंकली होती.
India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach Boys' Singles quarter-finals at Wimbledon Juniors 2026.#Wimbledon #Tennis🎾 pic.twitter.com/I0W4CDRag0— All India Radio News (@airnewsalerts) July 9, 2026
अर्णवची कारकिर्दीतील कामगिरी : अर्णव पापरकर 2023 मध्ये वाईल्डकार्ड क्वालिफायर म्हणून प्रवेश करुन राष्ट्रीय अंडर-16 चॅम्पियन बनला. त्यानं 2024 मध्ये आपल्या 16व्या वाढदिवशी एटीपी चॅलेंजरमध्ये पदार्पण केलं. 2025 मध्ये, त्यानं बहरीनमधील आयटीएफ जे60 मनामा आणि जे200 क्वालालंपूर इथं आपली पहिली मोठी आंतरराष्ट्रीय ज्युनियर विजेतेपदं जिंकली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, तो एआयटीए बॉईज अंडर-18 राष्ट्रीय क्रमांक 1 बनला आणि सलग 21 आठवडे अव्वल स्थानी राहिला. त्यानं 2026 च्या फ्रेंच ओपन ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये तिसरी फेरी गाठली.
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