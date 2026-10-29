15 वर्षीय काश्वी, 16 वर्षाची समायरा! WPL लिलावात युवा खेळाडू झाल्या लखपती
महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 च्या मिनी-लिलावात एकूण 25 खेळाडूंना खरेदी करण्यात आलं. यात अनेक युवा खेळाडूही लखपती झाल्या आहेत.
Published : October 29, 2026 at 11:07 AM IST
कोची Youngest Player Sold : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 च्या मिनी-लिलावात एकूण 25 खेळाडूंना खरेदी करण्यात आलं. यात अनेक तरुण खेळाडूंचाही समावेश होता. यात 15 वर्षीय उमा काश्वीची सर्वाधिक चर्चा झाली. या लिलावात विकल्या गेलेल्या तरुण खेळाडूंमध्ये 16 वर्षीय समायरा राघव आणि 18 वर्षीय जी. कमलिनी यांचाही समावेश होता. विशेष म्हणजे कमलिनी महिला प्रीमियर लीगमध्ये सहभागी होण्यासाठी 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेतून माघार घेणार आहे. त्यामुळं, सर्वांचं लक्ष या खेळाडूंवर असेल.
𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗟𝗗 IN #TATAWPLAuction HISTORY 🙌 1️⃣5️⃣-year-old Uma Kashvi goes to @DelhiCapitals for INR 10 lakh! 💙 #TATAWPL https://t.co/rwIHfVA9e7— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
उमा काश्वी -
15 वर्षीय उमा काश्वी ही मिनी-लिलावात खरेदी केली गेलेली लीगमधील सर्वात तरुण खेळाडू आहे. तिचा जन्म 9 एप्रिल 2011 रोजी झाला होता. लिलावाच्या दिवशी, ती 15 वर्षे आणि 202 दिवसांची होती. दिल्ली कॅपिटल्सनं तिला 10 लाख रुपयांना (मूळ किंमत) खरेदी केलं, ज्यामुळं ती महिला प्रीमियर लीग लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरली आहे. यापूर्वी हा विक्रम 16 वर्षीय दिया यादवच्या नावावर होता. उमा काश्वी ही कर्नाटकची अष्टपैलू खेळाडू असून ती उजव्या हाताची फलंदाज आणि ऑफ-स्पिनर आहे. तिनं 15 वर्षांखालील आणि 19 वर्षांखालील संघाकडून खेळताना चांगली कामगिरी केली आहे.
Another teenager joins the #TATAWPL ✨ @Giant_Cricket complete their squad with the addition of 16-year-old Samaira Raghav 🧡 #TATAWPLAuction https://t.co/CYb2bHyXUA— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
समायरा राघव -
23 जानेवारी 2010 रोजी जन्मलेली 16 वर्षीय समायरा राघव, या लिलावात विकली गेलेली दुसरी सर्वात तरुण खेळाडू होती. तिला गुजरात जायंट्सनं 10 लाख रुपयांना विकत घेतलं. ही दिल्लीची अष्टपैलू खेळाडू एक स्फोटक मधल्या फळीतील फलंदाज आणि लेग-स्पिनर आहे. तिनं दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये आपलं फिनिशिंग कौशल्य दाखवलेलं आहे.
Gunalan Kamalini is snapped up by @Giant_Cricket for INR 40 Lakh at the #TATAWPLAuction 🔨 How do you rate this pick, Giants fans? 👇 #TATAWPL https://t.co/5cEImfdjyw— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
जी कमलिनी -
18 वर्षीय जी कमलिनी ही देखील या लिलावात विकल्या गेलेल्या सर्वात तरुण खेळाडूंपैकी एक आहे. तिचा जन्म 20 जुलै 2008 रोजी झाला. ती भारतीय संघाकडूनही खेळली आहे. यावेळी ती 19 वर्षांखालील विश्वचषक संघाचा भाग होती, पण तिनं या स्पर्धेऐवजी महिला प्रीमियर लीगमध्ये वरिष्ठ खेळाडूंविरुद्ध खेळण्याचा निर्णय घेतला. लिलावात गुजरात जायंट्सनं तिला 40 लाख रुपयांना विकत घेतलं. यापूर्वी ती मुंबई संघाचा भाग होती. तामिळनाडूच्या या यष्टीरक्षक-फलंदाजानं 19 वर्षांखालील विश्वचषक आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.
Now Playing ▶️ The Complete Package 🎶💙 Akshita Bhagat is the new player in the MI Playlist 😎 https://t.co/OhE9UW45jd— Mumbai Indians (@mipaltan) October 28, 2026
अक्षिता भगत -
20 वर्षीय अक्षिताचा जन्म 12 ऑक्टोबर 2006 रोजी झाला. लिलावाच्या अंतिम फेरीत तिची निवड झाली आणि मुंबई इंडियन्सनं तिला 10 लाख रुपयांना विकत घेतलं. पंजाबच्या या वेगवान गोलंदाजी करणाऱ्या अष्टपैलू खेळाडूनं आपल्या खेळानं सर्वांना प्रभावित केलं आहे. तिनं 23 वर्षांखालील संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. अलीकडेच तिचा इंडिया 'अ' संघातही समावेश करण्यात आला होता. ती महिला प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून भारतीय संघात आपलं स्थान निश्चित करु शकते.
आली रे आली, Mumbai ची मुलगी Saanika Chalke Mumbai Indians मध्ये आली 🥳🥁 https://t.co/g3yFwNchli— Mumbai Indians (@mipaltan) October 28, 2026
सानिका चाल्के -
20 वर्षीय सानिका चाल्केचा जन्म 23 जानेवारी 2006 रोजी झाला. तिला मुंबई इंडियन्सनं 10 लाख रुपयांना विकत घेतलं. मुंबईच्या या डावखुऱ्या फलंदाजानं 19 वर्षांखालील आणि देशांतर्गत टी-20 मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. या लीगमध्ये चांगली कामगिरी केल्यास तिच्यासाठी भारतीय संघात आणि इतर परदेशी लीगमध्ये खेळण्याचे दरवाजे उघडतील. बीसीसीआय महिला खेळाडूंना परदेशी लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी देते.
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