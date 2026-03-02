कोणत्या संघानं वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध खेळले सर्वाधिक टी-20 सामने? नाव जाणून वाटेल आश्चर्य
टी-20 हा प्रकार बऱ्याच काळापासून क्रिकेट जगतावर राज्य करत आहे. आतापर्यंत 108 देशांनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आहे, परंतु एक नाव वेगळं आहे.
Published : March 2, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई Most Opponents in T20 : टी-20 हा प्रकार बऱ्याच काळापासून क्रिकेट जगतावर राज्य करत आहे. आतापर्यंत 108 देशांनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आहे, परंतु एक नाव वेगळं आहे, ते म्हणजे युएई. वाळवंटातील या संघानं केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रवेश केला नाही तर सर्वाधिक वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध खेळण्याचा अनोखा विक्रमही केला आहे. खरं तर, जगभरातील 108 देश टी-20 क्रिकेट खेळतात. त्यापैकी, युएई क्रिकेट संघानं वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध सर्वाधिक टी-20 सामने खेळले आहेत.
36 वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध खेळलं क्रिकेट : युएई क्रिकेट संघानं आतापर्यंत एकूण 147 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यात युएई संघानं 36 वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध हे सामने खेळले आहेत, हा स्वतःमध्ये एक अद्वितीय विक्रम आहे. या आकडेवारीवरुन असं दिसून येते की असोसिएट क्रिकेट किती वेगानं विस्तारत आहे.
युएई क्रिकेटची पार्श्वभूमी : युएईचा क्रिकेट प्रवास अद्वितीय आहे. भारतीय उपखंडातील खेळाडू आणि परदेशी समुदायानं इथं क्रिकेटची मुळं मजबूत केली आहेत. शारजाह आणि दुबईसारख्या शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित केल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळं युएईला जागतिक मान्यता मिळाली आहे. अमिराती क्रिकेट बोर्डाच्या प्रयत्नांमुळं, संघानं सातत्यानं प्रगती केली आहे. युएईनं 1996 च्या वनडे विश्वचषकातही भाग घेतला आणि नंतर टी-20 स्वरुपातही आपली मजबूत उपस्थिती प्रस्थापित केली. असोसिएट राष्ट्र असूनही, युएईनं नियमितपणे मोठ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे आणि नवीन संघांशी स्पर्धा करुन क्रिकेटच्या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की युएईनं तीन टी-20 विश्वचषकांमध्ये भाग घेतला आहे.
वेगवेगळ्या देशांविरुद्ध सर्वाधिक टी-20 सामने खेळणारे संघ :
- युएई - 36 देश (147 सामने)
- झिम्बाब्वे - 32 देश (189 सामने)
- ओमान - 31 देश (113 सामने)
- नेपाळ - 31 देश (116 सामने)
- केनिया - 31 देश (121 सामने)
- हाँगकाँग - 31 देश (121 सामने)
- आयर्लंड - 30 देश (188 सामने)
- नामिबिया - 28 देश (88 सामने)
- कॅनडा - 28 देश (90 सामने)
- सिंगापूर / स्कॉटलंड / नेदरलँड्स - 27 देश
झपाट्यानं विस्तारत आहे टी-20 क्रिकेट : असोसिएट संघांच्या आकडेवारीवरुन दिसून येतं की नवीन संघांसह क्रिकेट किती वेगानं वाढलं आहे. लहान देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनुभव मिळत आहे, नवीन खेळाडूंना संधी मिळत आहेत आणि क्रिकेट खरोखरच जागतिक खेळ बनत आहे. आता मोठा प्रश्न असा आहे की, भविष्यात कोणताही संघ 50 वेगवेगळ्या टी-20 देशांविरुद्ध खेळण्याचा विक्रम साध्य करेल का? ज्या वेगानं क्रिकेटचा विस्तार होत आहे, तो दिवस कदाचित फार दूर नाही.
