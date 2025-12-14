IPL 2026 Auction मध्ये 359 खेळाडूंवर पडणार पाऊस; कोणत्या देशाचे किती खेळाडू?
आयपीएल 2026 चा लिलाव 16 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. या लिलावासाठी अनेक देशांमधील खेळाडूंच्या यादी अंतिम करण्यात आल्या आहेत.
Published : December 14, 2025 at 1:06 PM IST
अबुधाबी IPL 2026 Auction : आयपीएल 2026 च्या लिलावासाठी खेळाडूंची यादी अंतिम करण्यात आली आहे. या मिनी-लिलावात 11 देशांतील एकूण 359 खेळाडू भाग घेतील. हा लिलाव 16 डिसेंबर 2025 रोजी अबुधाबी इथं होणार आहे. एकूण 1355 खेळाडूंनी नोंदणी केली होती, परंतु आता ही संख्या 359 पर्यंत घसरली आहे. यापैकी भारतात सर्वाधिक 244 खेळाडू आहेत. परदेशी खेळाडूंमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक खेळाडू आहेत.
कोणत्या देशाचे किती खेळाडू? : परदेशी खेळाडूंचा विचार केला तर ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक खेळाडू आहेत. ऑस्ट्रेलिया 21 खेळाडूंसह लिलावात सहभागी होईल, तर इंग्लंड 22 खेळाडूंसह सहभागी होईल. दोन्ही देशांसाठी ही संख्या महत्त्वाची आहे. इतर देशांतील खेळाडूंचंही प्रतिनिधित्व आहे. आयर्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोश लिटल हा त्यांच्या देशातील एकमेव खेळाडू आहे जो लिलावात सहभागी झाला आहे. दरम्यान, मलेशियाचा विरनदीप सिंगनंही अंतिम शॉर्टलिस्टमध्ये स्थान मिळवले आहे. यावरुन असं दिसून येते की आयपीएल आता फक्त काही देशांपुरते मर्यादित राहिलेलं नाही, तर जगभरातील खेळाडूंना संधी देत आहे.
लिलावासाठी कोणत्या देशाचे किती खेळाडू :
- भारत: 244 खेळाडू
- अफगाणिस्तान: 10 खेळाडू
- बांगलादेश: 7 खेळाडू
- इंग्लंड: 22 खेळाडू
- आयर्लंड: 1 खेळाडू
- मलेशिया: 1 खेळाडू
- न्यूझीलंड: 16 खेळाडू
- दक्षिण आफ्रिका: 16 खेळाडू
- श्रीलंका: 12 खेळाडू
- वेस्ट इंडिज: 9 खेळाडू
- ऑस्ट्रेलिया: 21 खेळाडू
अनेक देशांतील खेळाडूंचं वर्चस्व : या यादीतून असं दिसून येते की भारतीय खेळाडूंचं वर्चस्व आहे, परंतु ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या देशांतील खेळाडूंची लक्षणीय संख्या देखील लिलावात सहभागी होत आहे. न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेतही प्रत्येकी 16 खेळाडू आहेत, जे या देशांच्या क्रिकेट प्रतिभेला उजागर करतात. श्रीलंकेतील बारा आणि वेस्ट इंडिजमधील नऊ खेळाडू लिलावात सहभागी होणार आहेत.
