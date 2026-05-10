'हेल्मेट कुठंय...?' सिग्नलवर सचिननं विचारला प्रश्न अन् चाहत्याला आयुष्यभरासाठी मिळाला नवा संदेश

दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील टिळक रस्त्यावरुन जात असताना रेंज रोव्हरमधून भारतरत्न सचिन तेंडुलकरनं काच खाली करत 'हेल्मेट कुठं आहे?' असा प्रश्न एका युवकाला विचारला.

Published : May 10, 2026 at 9:46 AM IST

पुणे Sachin Tendulkar on Helmet : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं तसंच पुणे शहराला वाहतुक कोंडीचं शहर देखील म्हटलं जातं. पुण्यात अनेक जण हे वाहतुकीचे नियम पाळताना दिसून येत नाही हजारो कोटी रुपयांचा वाहतुकीचा दंड पुणेकरांवर आहे. अशातच दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील एस.पी. कॉलेज चौकात टिळक रस्त्यावरुन जात असताना सोहम मरगजे नावाचा तरुण हा सिग्नलला थांबला असताना शेजारी उभी असलेल्या रेंज रोव्हरमधून भारतरत्न सचिन तेंडुलकरनं काच खाली करत 'हेल्मेट कुठं आहे?' असा प्रश्न या युवकाला केला आणि सचिन प्रेमी या चाहत्याला सचिन तेंडुलकर यानं दिलेला संदेश आयुष्यासाठी मिळाला असल्याची भावना त्यानं व्यक्त केली.




नेमकं काय घडलं? : वास्तविक दोन दिवसांपूर्वी पुण्यातील टिळक रस्त्यावरुन जात असताना सोहम मरगजे हा सिग्नलला थांबला होता आणि आजूबाजूला नेहेमीचा धावपळ सुरु होती. त्याच्या बाजूला एक रेंज रोव्हर गाडी उभी होती आणि अचानक या गाडीची काच खाली झाली आणि आतून आवाज आला, 'हेल्मेट कुठंय?' क्षणभर सोहम आश्चर्यचिकत झाला, कारण हा आवाज देणारा दुसरा तिसरा कोणी नसून खुद्द सचिन तेंडुलकर होता. सचिननं कोणताही दिखावा न करता, अगदी घरातील मोठ्या व्यक्तीसारखं आपुलकीनं सोहमला सांगितलं, 'हेल्मेट नाही? गाडी सावकाश चालव' आणि त्यांची गाडी पुढं निघून गेली. पण त्या काही शब्दांनी मात्र सोहमच्या मनात कायमचं घर केलं.


सचिनच्या साधेपणाचं सर्वत्र कौतुक : सचिनचे हे शब्द ऐकताच त्याच क्षणी सोहमनं येस सर म्हणत सचिन यांच्यासोबत एक सेल्फी घेतला. पण त्याच्यासाठी त्या फोटोपेक्षाही मौल्यवान ठरला तो संदेश स्वतःच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचा. क्रिकेटचा देव भेटला, ही आनंदाची गोष्ट होतीच, पण जाताना त्यानं आयुष्य जपण्याची आठवण करुन दिली. त्या एका वाक्यात माया होती, काळजी होती आणि आयुष्यभर पुरेल अशी प्रेरणा होती, अशी भावना सोहम मरगजे यानं व्यक्त केली. या प्रसंगानंतर सोहमनं कायम हेल्मेट वापरण्याचा निर्धार केला असून, सोशल मीडियावरही हा किस्सा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पुणेकरांकडून सचिनच्या साधेपणाचं आणि माणुसकीचं भरभरुन कौतुक केलं जात आहे.

