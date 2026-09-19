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ना दुबई, ना अबुधाबी... भारतातील एका शहरात होणार IPL 2027 चा लिलाव, तारीखही ठरली; BCCI ची मोठी घोषणा

बीसीसीआयनं आयपीएल 2027 लिलावाची तयारी सुरु केली आहे. लिलावाचा नेमका कधी होणार हे समोर आलं आहे.

IPL 2027 Auction
भारतातील एका शहरात होणार IPL 2027 चा लिलाव (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 10:05 AM IST

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मुंबई IPL 2027 Auction : बीसीसीआयनं आयपीएल 2027 लिलावाची तयारी सुरु केली आहे. प्रत्येक इंडियन प्रीमियर लीग हंगामाच्या काही महिने आधी हा लिलाव आयोजित केला जातो, ज्यात संघ नवीन खेळाडूंचा समावेश करुन आपले संघ अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करतात. यापूर्वी असं वृत्त होतं की आयपीएल 2027 चा लिलाव डिसेंबरमध्ये होईल. अशातच आता, लिलावाचा नेमका कधी होणार हे समोर आलं आहे.

आयपीएल 2027 चा लिलाव कधी होणार? : क्रिकइन्फोनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयपीएल 2027 चा लिलाव डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. 2028 च्या मुख्य लिलावापूर्वीचा हा शेवटचा मिनी-लिलाव असेल. आयपीएल 2027 साठी खेळाडूंचा लिलाव 7 डिसेंबर ते 13 डिसेंबर दरम्यान होईल. गेल्या तीन वर्षांपासून इंडियन प्रीमियर लीगचा लिलाव परदेशात आयोजित केला जात होता, पण यावेळी लिलाव भारतात होणार आहे.

लिलाव भारतात होणार : काही दिवसांपूर्वी, आयपीएलचे अध्यक्ष अरुण सिंग धुमल यांनी घोषणा केली की इंडियन प्रीमियर लीग 2027 चा लिलाव भारतात आयोजित केला जाईल. परदेशात तीन वर्षे लिलाव आयोजित केल्यानंतर, त्यांना हा कार्यक्रम भारतात आणायचा होता. मागील तीन लिलाव दुबई, जेद्दाह आणि अबू धाबी इथं झाले होते. अरुण धुमल म्हणाले, "दरवर्षी आम्ही तो भारतात आयोजित करण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, लग्नसराईमुळं आम्हाला ठिकाण मिळत नाही. या वेळी, आम्हाला हा कार्यक्रम भारतात आयोजित करायचा आहे कारण हा एक छोटा लिलाव आहे आणि आम्हाला आशा आहे की आम्हाला ठिकाण मिळेल." क्रिकइन्फोनं असंही वृत्त दिलं आहे की आयपीएलच्या 20 व्या वर्धापनानिमित्त बीसीसीआयनं मोठं सेलिब्रेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

WPL लिलावाची तारीख जाहीर : विमेन्स प्रीमियर लीग 2027 च्या आधी एक लिलाव देखील आयोजित केला जाणार आहे. डब्ल्यूपीएल लिलाव 28 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सर्व पाच संघांना 28 सप्टेंबरपर्यंत त्यांच्या रिटेन्ड लिस्ट सादर कराव्या लागतील, त्यानंतर खेळाडूंच्या लिलावाची तयारी सुरु होईल. महिला प्रीमियर लीगचा लिलाव कोची येथील ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये होणार आहे. 2027 च्या महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीमुळं डब्ल्यूपीएल (WPL) थोडी लवकर संपणार आहे. ही प्रमुख स्पर्धा 14 जानेवारी रोजी सुरु होणार असून, तिचा अंतिम सामना 7 फेब्रुवारी रोजी खेळला जाण्याची शक्यता आहे.

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