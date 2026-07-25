'सरपंच'च्या नेतृत्वात टीम इंडिया पहिली मालिका जिंकणार? निर्णायक सामना लाईव्ह कुठं दिसणार?
भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज 25 जुलै रोजी खेळला जाईल.
Published : July 25, 2026 at 9:42 AM IST
हरारे IND vs ZIM 2nd T20I : भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज 25 जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल. पहिल्या सामन्यातील प्रभावी विजयानंतर, भारतीय संघ आत्मविश्वासपूर्ण असून हा सामना जिंकत मालिका जिंकण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. दुसरीकडे, झिम्बाब्वे घरच्या मैदानावरील परिस्थितीचा फायदा घेऊन मालिका बरोबरीत आणण्याचा प्रयत्न करेल.
See you in the crowd tomorrow as Zimbabwe take on India in the second T20I. 🇿🇼 🥰 🇮🇳— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) July 24, 2026
Wear your colours 🤝#ZIMvIND #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/wIr30YidIU
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात आतापर्यंत एकूण 15 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी भारतीय संघानं आपलं निर्विवाद वर्चस्व कायम राखत 12 सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेनं केवळ 3 सामने जिंकले आहेत. झिम्बाब्वेच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 13 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी भारतानं 10 आणि झिम्बाब्वेनं ३ सामने जिंकले आहेत.
दोन्ही संघात आक्रमक खेळाडू : पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अर्धशतक झळकावणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीकडून भारतीय संघाला पुन्हा वेगवान सुरुवात करुन देण्याची अपेक्षा असेल. तर अभिषेक शर्मा एका मोठ्या खेळीनं आपला फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि इशान किशन मधल्या फळीची जबाबदारी सांभाळतील. गोलंदाजी विभागात मयंक यादव, प्रिन्स यादव आणि रवी बिश्नोई यांच्याकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा असेल. दरम्यान, कर्णधार सिकंदर रझा, ब्रायन बेनेट आणि ब्लेसिंग मुझारबानी झिम्बाब्वेसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात.
A fresh way to celebrate the attitude that matters! 👌— BCCI (@BCCI) July 24, 2026
Presenting the Best Attitude of the Match Award. 🔝
🎥 Watch on to find out the winner post the 1st #ZIMvIND T20I #TeamIndia | @TilakV9 | @VVSLaxman281 https://t.co/td9QArgmn2
हरारेची खेळपट्टी कशी : हरारे स्पोर्ट्स क्लबची खेळपट्टी टी-20 क्रिकेटमध्ये संतुलित मानली जाते. सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूवर स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी मिळू शकते. फलंदाजांना सुरुवातीला सावधपणे खेळावं लागेल, पण एकदा क्रीजवर स्थिरावल्यावर धावा करणं सोपं होतं. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतशी खेळपट्टी संथ होऊ शकते आणि फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 155 धावा आहे. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील दुसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना आज, 25 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धातास आधी म्हणजेच 4 वाजता होईल. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आणि थेट स्ट्रीमिंग भारतात केवळ फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल. तसंच डीडी फ्री डिशवर सामना लाईव्ह पाहता येणार आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.
- झिम्बाब्वे : सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रॅड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तडिवनाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहूरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा.
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