जानेवारीत टीम इंडिया न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणार वनडे मालिका; कधी होणार संघाची घोषणा?

भारत आणि न्यूझीलंडमधील 3 सामन्यांची वनडे मालिका सुरु होणार आहे, ज्यासाठी न्यूझीलंडनं आपला संघ जाहीर केला आहे तर भारताचा संघ काही दिवसांत जाहीर होणार आहे.

Team India Squad
टीम इंडिया (IANS Photo)
ETV Bharat Sports Team

December 30, 2025

1 Min Read
मुंबई Team India Squad : न्यूझीलंड क्रिकेट संघ तीन वनडे सामन्यांच्या आणि पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. ही वनडे मालिका 11 जानेवारीपासून सुरु होत आहे. या मालिकेत सर्वांचं लक्ष पुन्हा एकदा विराट कोहली आणि रोहित शर्मावर असेल, जे सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. विराट आणि रोहितनं अलीकडेच विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दोन सामने खेळले आहेत. दोघांनीही देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र या मालिकेसाठी भारताचा वनडे संघ कधी जाहीर केला जाईल, असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

कधी होणार संघाची घोषणा : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीसीसीआय निवड समिती 3 किंवा 4 जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे संघाचा निर्णय घेण्यासाठी ऑनलाइन बैठक घेऊ शकते. त्याच दरम्यान संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, न्यूझीलंडनं आधीच आपला संघ जाहीर केला आहे.

भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ :

न्यूझीलंड : मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जॅक फाउलकेस, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ :

भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव.

भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिकेचं वेळापत्रक :

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, पहिला वनडे सामना, 11 जानेवारी, वडोदरा

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, दुसरा वनडे सामना, 14 जानेवारी, राजकोट

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, तिसरा वनडे सामना, 18 जानेवारी - इंदौर

भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिका तुम्ही कुठं पाहू शकता?

भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिका स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर थेट प्रक्षेपित केली जाईल. जिओहॉटस्टार अॅप आणि त्याच्या वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल. तिन्ही वनडे सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होतील.

