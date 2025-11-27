कसोटी क्रिकेटमध्ये टीम इंडिया आता दीर्घकाळासाठी सुट्टीवर; कधी खेळणार पुढची टेस्ट मॅच?
2025 च्या शेवटच्या कसोटी मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतीय संघ आता थेट पुढील वर्षी कसोटी क्रिकेट खेळणार आहे.
Published : November 27, 2025 at 11:36 AM IST
मुंबई Team India Next Test : 2025 च्या शेवटच्या कसोटी मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेनं दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत भारतीय संघाला 2-0 नं क्लीन स्वीप केलं. कोलकाता इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताचा दक्षिण आफ्रिकेकडून 30 धावांनी पराभव झाला. तर मालिकेतील दुसऱ्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं भारताचा 408 धावांनी पराभव केला.
जून 2026 मध्ये खेळणार पुढचा सामना : भारतीय संघ आता थेट पुढील वर्षी कसोटी क्रिकेट खेळणार आहे. टीम इंडिया सुमारे आठ महिन्यांपासून कसोटी क्रिकेटमधून रजेवर आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दारुण पराभवानंतर, टीम इंडिया पुढील वर्षी जूनमध्ये कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करेल. भारत जून 2026 मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना खेळेल. मात्र, हा सामना 2025-27 च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा भाग असणार नाही.
श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचा करणार दौरा : अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना खेळल्यानंतर, भारतीय संघ दोन महिन्यांनी श्रीलंकेत एक कसोटी मालिका खेळेल. ही दोन सामन्यांची कसोटी मालिका असेल, जी जागतिक कसोटी संघासाठी महत्त्वाची असेल. त्यानंतर भारतीय संघ ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडचा दौरा करेल. या दौऱ्यात, टीम इंडिया दोन सामन्यांची कसोटी मालिका, तसंच वनडे आणि टी-20 मालिका खेळेल.
2026 साठी भारतीय क्रिकेट संघाचं वेळापत्रक : भारतीय संघ नवीन वर्षाची सुरुवात न्यूझीलंडविरुद्ध करेल. न्यूझीलंड संघ जानेवारीमध्ये भारताचा दौरा करेल आणि 11 जानेवारी रोजी पहिला सामना खेळेल. या दौऱ्यादरम्यान न्यूझीलंड संघ तीन सामन्यांची वनडे मालिका आणि नंतर पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळेल. यानंतर 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च दरम्यान, भारत श्रीलंकेसोबत 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाचं सह-यजमानपद भूषवेल आणि त्यानंतर इंग्लंड, श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचा दौरा करेल. पुढील वर्षी भारताच्या जागतिक क्रिकेट परिषदेच्या (डब्ल्यूटीसी) अंतर्गत श्रीलंका आणि न्यूझीलंडमध्ये दोन कसोटी मालिका समाविष्ट आहेत. एकूणच, भारतीय संघ 2026 मध्ये फक्त पाच कसोटी सामने खेळेल.
2026 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचं संपूर्ण वेळापत्रक :
- जानेवारी 2026: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 3 वनडे, 5 टी-20 सामने (होम)
- 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026: टी-20 विश्वचषक (भारत/श्रीलंका)
- जून 2026: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 1 कसोटी, 3 वनडे (होम)
- जुलै 2026: भारत विरुद्ध इंग्लंड - 3 वनडे, 5 टी-20 सामने (अवे)
- ऑगस्ट 2026: भारत विरुद्ध श्रीलंका - 2 कसोटी (WTC 2025-27) (अवे)
- सप्टेंबर 2026: भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान - 3 टी-20 सामने (अवे)
- सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2026 - भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज - 3 वनडे, 5 टी-20 सामने (अवे)
- ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2026 - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड - 2 कसोटी (WTC 2025-27) 3 वनडे, 5 टी-20 सामने (अवे)
- डिसेंबर 2026: भारत विरुद्ध श्रीलंका - 3 वनडे, 3 टी-20 सामने (होम)
