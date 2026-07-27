टीम इंडिया आता सुट्टीवर; कधी खेळणार पुढील सामना, लिहून ठेवा तारीख
भारतीय क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे. भारतीय संघानं या सोप्या मालिकेतील सर्व सामने जिंकले.
Published : July 27, 2026 at 12:52 PM IST
Team India Next Match : भारतीय क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेविरुद्धची तीन सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे. भारतीय संघानं या सोप्या मालिकेतील सर्व सामने जिंकले. विशेष म्हणजे, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतानं जिंकलेली ही पहिलीच मालिका आहे. अलीकडच्या काळात सलग सामने झाले, पण आता टीम इंडिया मोठ्या विश्रांतीवर जाणार आहे. संघ ऑगस्टमध्ये मैदानात उतरेल, यासाठी संघाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
15 ऑगस्टपासून सुरु होणार पुढील मालिका : भारतीय क्रिकेट संघ आता कोणताही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार नाही. संघ आता कसोटी सामन्यांसाठी मैदानात उतरेल. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 15 ऑगस्टपासून सुरु होईल. ही मालिका अजून बरीच दूर आहे, पण संघाची घोषणा लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे. मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्ट रोजी, तर दुसरा 23 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल. हा एक महत्त्वाचा सामना असेल. शुभमन गिल पुन्हा एकदा भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु संघातील इतर खेळाडूंवरही बारकाईनं लक्ष असेल.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
A dominant performance from #TeamIndia as we clinch a 3️⃣-0️⃣ clean sweep over Zimbabwe 👏👏 pic.twitter.com/qb9tc3mI6t
डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत भारतीय संघ पाचव्या तर श्रीलंका सहाव्या क्रमांकावर : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिका आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग म्हणून खेळवली जाईल. ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, सध्या डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेत खालच्या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय संघाला ही मालिका जिंकून पुढील फेरीत जाण्याची संधी आहे. भारतीय संघ सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर श्रीलंका सहाव्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ दोन्ही संघांमधील अंतर खूप कमी आहे आणि आगामी मालिका कोणता संघ कोणत्या स्थानावर राहील हे ठरवेल.
वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्या खेळण्याची शक्यता कमी : श्रीलंका कसोटी मालिकेसाठीचा संघ अद्याप निश्चित नसला तरी, क्रिकबझच्या वृत्तानुसार वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळं मालिकेतून बाहेर पडू शकतो. हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डी हे देखील ही मालिका मुकण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआय निवड समिती सीओईच्या अहवालाची वाट पाहत आहे, ज्यातून प्रत्येक खेळाडूची तंदुरुस्ती स्पष्ट होईल. श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाज अधिक चांगली कामगिरी करु शकतात, परंतु कोणत्या फिरकी गोलंदाजांची निवड केली जाईल हे संघ जाहीर झाल्यानंतरच कळेल. सध्या संघ विश्रांती घेत असून, त्यानंतर सामने सलग खेळले जातील.
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