टीम इंडिया आता कधी उतरणार मैदानात? कोणत्या संघाविरुद्ध भिडणार, लिहून घ्या तारीख
भारतीय क्रिकेट संघानं अहमदाबाद इथं 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. दरम्यान, चाहत्यांना प्रश्न पडला की टीम इंडिया कधी मैदानावर परतेल.
Published : March 9, 2026 at 4:56 PM IST
मुंबई Team India Next Series : भारतीय क्रिकेट संघानं अहमदाबाद इथं 2026 चा टी-20 विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. संपूर्ण स्पर्धेत टीम इंडियानं शानदार कामगिरी केली. सुपर-8 मध्ये एका पराभवाचा अपवाद वगळता, त्यांनी त्यांचे सर्व सामने जिंकले. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून, टीम इंडियानं तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला आणि असं करणारा पहिला संघ बनला.
कीवी संघाचा 96 धावांनी पराभव : एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या स्पर्धेत टीम इंडियानं शानदार कामगिरी केली, अंतिम फेरीत न्यूझीलंडच्या मजबूत संघाला 96 धावांनी हरवून जेतेपद पटकावलं. आता टीम इंडियाचे खेळाडू थोडा वेळ विश्रांती घेतील आणि नंतर पुढील फेरीच्या तयारीसाठी तयारी करतील. दरम्यान, चाहत्यांना प्रश्न पडला की टीम इंडिया कधी मैदानावर परतेल आणि ते कोणत्या संघाशी सामना करतील.
टीम इंडिया 3 महिन्यांनंतर पुन्हा मैदानात उतरणार : खरंच टीम इंडिया बराच काळ मैदानापासून दूर असेल, कारण आयपीएलचा नवीन हंगाम मार्चच्या अखेरीस सुरु होणार आहे. आयपीएल 2026 येत्या 28 मार्चपासून सुरु होईल. आयपीएल सुमारे दोन महिने चालेल. आयपीएल संपल्यानंतर, टीम इंडियाचे खेळाडू अफगाणिस्तानशी सामना करतील. अफगाणिस्तानचा संघ भारतीय भूमीवर आपले कौशल्य दाखवताना दिसेल. भारत आणि अफगाणिस्तान 6 जूनपासून एकमेव कसोटी सामन्यात एकमेकांसमोर येतील. याचा अर्थ जवळजवळ तीन महिन्यांनंतर हे संघ खेळताना दिसतील.
कसोटी आणि वनडे मालिका होणार : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की भारत आणि अफगाणिस्तान एक कसोटी आणि तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळतील. तीन सामन्यांची वनडे मालिका 14 जूनपासून सुरु होईल. दुसरा सामना 17 जून रोजी खेळला जाईल, तर तिसरा आणि शेवटचा सामना 20 जून रोजी खेळला जाईल. यानंतर, संघ 1 जुलैपासून सुरु होणाऱ्या इंग्लंडला रवाना होईल. या दौऱ्यात, टीम इंडिया पाच टी-20 आणि तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळेल. टीम इंडियाचा हा दौरा 19 जुलै रोजी संपेल.
अफगाणिस्तानच्या भारत दौऱ्याचं वेळापत्रक :
- 6-10 जून : एकमेव कसोटी, मुल्लनपुर
- 14 जून 2026 : पहला वनडे सामना, धर्मशाला
- 17 जून 2026 : दूसरा वनडे सामना, लखनऊ
- 20 जून 2026 : तीसरी वनडे सामना, चेन्नई
