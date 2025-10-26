रोहित-विराट वनडेमध्ये पुन्हा कधी दिसणार? लिहून ठेवा तारीख
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात रोहित शर्मानं भारतीय संघाकडून उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानं 121 धावा करत शतक झळकावलं आणि एकट्यानं संघाला विजय मिळवून दिला.
Published : October 26, 2025 at 12:54 PM IST
मुंबई Rohit Virat Next ODI : भारतीय क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा तिसरा वनडे सामना 9 विकेट्सनं जिंकला. 25 ऑक्टोबर, शनिवारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं भारतासमोर 237 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे भारतीय संघानं सहज साध्य केलं. अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दोन्ही अनुभवी खेळाडूंनी त्यांच्या दर्जाचं प्रदर्शन केलं आणि कांगारु संघाला पराभूत केलं.
FRAME OF THE DAY. 🇮🇳 pic.twitter.com/jT9hudfTOS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 25, 2025
रोहित-विराटची विक्रमी भागीदारी : या सामन्यात धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्या विकेटसाठी रोहित आणि विराटमध्ये 168 धावांची नाबाद भागीदारी झाली, ज्यामुळं भारतीय संघाचा विजय निश्चित झाला. रोहित शर्मा 121 धावांवर नाबाद राहिला, तर विराट कोहली 74 धावांवर नाबाद राहिला. या विजयासह, भारतीय संघानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत क्लीन स्वीप टाळला. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की ऑस्ट्रेलियन संघानं पर्थ आणि अॅडलेड वनडे सामने जिंकून आधीच मालिका जिंकली होती.
वनडे कारकिर्दीबाबत प्रश्नचिन्ह : सिडनी वनडे सामन्यात प्रभावी कामगिरी करुनही, रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या वनडे कारकिर्दीबद्दल प्रश्नचिन्ह कायम आहे. या दोन्ही दिग्गजांनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, ज्यामुळं रोहित आणि कोहली केवळ वनडे स्वरुपात भारतासाठी खेळत आहेत. सामन्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलला रोहित आणि कोहलीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, कारण भारत महिनाभर एकही वनडे सामना खेळणार नाही आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेपूर्वी बराच ब्रेक असेल.
कधी दिसणार रोहित-कोहली : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारताकडून खेळण्याची अपेक्षा आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात 14 नोव्हेंबरपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका होणार आहे आणि त्यानंतर वनडे मालिका होणार आहे. वनडे मालिका 30 नोव्हेंबर रोजी रांचीमध्ये सुरु होईल, त्यानंतर 3 डिसेंबर रोजी रायपूरमध्ये दुसरा सामना होईल. शेवटचा वनडे सामना 6 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणममध्ये होणार आहे. याचा अर्थ असा की कोहली आणि रोहित आता भारतासाठी त्यांचा पुढचा सामना 30 नोव्हेंबर रोजी खेळू शकतात, याला एक महिना शिल्लक आहे.
Virat Kohli and Rohit Sharma signs off from Australia. pic.twitter.com/OTZo8xXlUI— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 25, 2025
कीवींविरुद्ध होणार वनडे मालिका : त्यानंतर भारतीय संघ पुढील वर्षी 11 जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळेल. या सर्वांमध्ये, देशांतर्गत वनडे स्पर्धा (विजय हजारे ट्रॉफी) 24 डिसेंबरपासून सुरु होत आहे. त्यांची गती कायम ठेवण्यासाठी रोहित आणि कोहली त्यांच्या संबंधित देशांतर्गत संघांसाठी काही सामने खेळतील अशी अपेक्षा आहे.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला कसोटी सामना : 14 ते 18 नोव्हेंबर, कोलकाता
- दुसरा कसोटी सामना : 22 ते 26 नोव्हेंबर, गुवाहाटी
- पहिला वनडे सामना : 30 नोव्हेंबर, रांची
- दुसरा वनडे सामना : 3 डिसेंबर, रायपूर
- तिसरा वनडे सामना : 6 डिसेंबर, विशाखापट्टणम
- पहिला टी-20 सामना : 9 डिसेंबर, कटक
- दुसरा टी-20 सामना : 11 डिसेंबर, मुल्लानपूर
- तिसरा टी-20 सामना : 14 डिसेंबर, धर्मशाला
- चौथा टी-20 सामना : 17 डिसेंबर, लखनऊ
- पाचवा टी-20 सामना : 19 डिसेंबर, अहमदाबाद
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड मालिकेचं वेळापत्रक :
- 11 जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा
- 14 जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट
- 18 जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदोर
- 21 जानेवारी - पहिला टी-20 सामना, नागपूर
- 23 जानेवारी - दुसरा टी-20 सामना, रायपूर
- 25 जानेवारी - तिसरा टी-20 सामना, गुवाहाटी
- 28 जानेवारी - चौथा टी-20 सामना, विशाखापट्टणम
- 31 जानेवारी - पाचवा टी-20 सामना, तिरुवनंतपुरम
