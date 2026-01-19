ETV Bharat / sports

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आता पुढचा आंतरराष्ट्रीय सामना कधी खेळतील?

भारतीय क्रिकेट संघ खेळत राहील, परंतु विराट कोहली आणि रोहित शर्मा येत्या काही महिन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर राहणार आहेत.

Rohit Virat Next ODI
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Rohit Virat Next ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघांमध्ये वनडे मालिका झाल्यानंतर आता टी-20 मालिका होणार आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासाठी ही मालिका संपली आहे ही वेगळी बाब आहे. ते फक्त वनडे मालिका खेळत आहेत, त्यामुळं ते आता विश्रांती घेतील. दरम्यान, टी-20 मालिका सुरू होईल, पण ते खेळताना दिसणार नाहीत. आता, रोहित आणि कोहली आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी मैदानात कधी परततील हा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.

आयपीएलमध्ये दिसणार मैदानात : वनडे मालिकेनंतर, भारत आणि न्यूझीलंड टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेत आमनेसामने येतील. या मालिकेत पाच सामने असतील. रोहित आणि कोहली संघाचा भाग नाहीत आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिललाही भारताच्या टी-20 संघात स्थान देण्यात आलेलं नाही. सूर्यकुमार यादव टी-20 मालिकेत भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. या पाच सामन्यांच्या मालिकेनंतर, फेब्रुवारीमध्ये आयसीसी टी-20 विश्वचषक होणार आहे, परंतु रोहित आणि कोहली त्या मालिकेतही खेळताना दिसणार नाहीत. मार्चमध्ये विश्वचषक संपेल आणि त्या महिन्याच्या अखेरीस आयपीएल सुरु होईल. यामध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा त्यांच्या संघांसाठी खेळताना दिसतील.

जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध खेळणार आंतरराष्ट्रीय सामना : दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या बाबतीत, टीम इंडिया जुलैमध्ये इंग्लंडचा दौरा करेल. त्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका आणि तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाईल. प्रथम टी-20 मालिका सुरु होईल आणि त्यानंतर वनडे मालिका होईल. पाच सामन्यांची टी-20 मालिका 1 जुलैपासून सुरु होईल आणि 11 जुलै रोजी संपेल. त्यानंतर 14 जुलैपासून वनडे मालिका सुरु होईल. हा तो दिवस असेल जेव्हा रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानावर आंतरराष्ट्रीय सामने खेळताना दिसतील.

वनडे विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीनं मालिका महत्त्वाची : असं म्हणता येईल की जेव्हा संघाची घोषणा झालेली नाही, तेव्हा रोहित आणि कोहली या मालिकेत खेळतील असं कसं म्हणता येईल? आतापर्यंत, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी या मालिकेत न खेळण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. दोघंही 2027 च्या वनडे विश्वचषकात खेळण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. अशा परिस्थितीत, त्यांच्यापैकी कोणीही वनडे क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याची आणि मालिका गमावण्याची शक्यता कमी आहे. वनडे विश्वचषकापूर्वी दोन्ही खेळाडूंसाठी ही मालिका महत्त्वाची असेल.

भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे मालिकेचं वेळापत्रक : वनडे मालिकेचा पहिला सामना 14 जुलै रोजी खेळला जाईल, त्यानंतर, मालिकेचा दुसरा वनडे सामना 16 जुलै रोजी खेळला जाईल. मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा सामना 19 जुलै रोजी खेळला जाईल. या मालिकेसाठी बराच वेळ शिल्लक आहे, परंतु प्रतीक्षा करावी लागेल. कोहली आणि रोहित दोघेही 2027 पर्यंत खेळतील, परंतु ही मालिका भारताच्या वनडे संघात त्यांचं भविष्य ठरवेल.

हेही वाचा :

  1. 'वर्ल्ड कप भारतात खेळा, अन्यथा...'; ICC नं बांगलादेशला क्रिकेटला दिला 'या' तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचा अल्टिमेटम
  2. आधी कसोटी, आता वनडे... गंभीर-गिल युगात टीम इंडियाचा आणखी एक लज्जास्पद विक्रम!
  3. Australian Open 2026: कार्लोस अल्काराझ, सबालेंकाची विजयी सुरुवात; ॲडम वाल्टनचा पराभव

TAGGED:

ROHIT VIRAT NEXT ODI
NEXT ODI MATCH INDIA
WHEN ROHI VIRAT PLAY ODI
WHEN WILL ROHIT AND VIRAT PLAY
ROHIT VIRAT NEXT ODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.