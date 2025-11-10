ETV Bharat / sports

महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलमधून कधी निवृत्त होणार? माजी क्रिकेटपटूनं सांगितली वेळ

पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन राहिलेला कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. धोनी आयपीएल 2026 मध्ये खेळण्याची अपेक्षा आहे.

MS Dhoni Retire
महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलमधून कधी निवृत्त होणार? (IANS Photo)
नवी दिल्ली MS Dhoni Retire : पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन राहिलेला कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. धोनी आयपीएल 2026 मध्ये खेळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातच सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा त्याच्या निवृत्तीच्या अफवा पसरत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्जचा अनुभवी खेळाडू रवींद्र जडेजा याच्याशी संबंधित ट्रेडच्या बातम्यांदरम्यान, माजी भारतीय खेळाडूनं धोनीच्या निवृत्तीबद्दल एक महत्त्वाचा संकेत दिला आहे. या माजी आयपीएल प्रशिक्षकानं जडेजाच्या ट्रेंडबाबत एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे.

महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलमधून कधी निवृत्त होणार? : 44 वर्षीय महेंद्रसिंग धोनीच्या आयपीएल कारकिर्दीबद्दल एक महत्त्वाचं विधान करताना, माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफनं त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हटलं आहे की, "जर सॅमसन सीएसकेमध्ये सामील होण्याची शक्यता असेल तर बरेच फोन येतील. संजूनं फोन केला असेल. पडद्यामागे, बरेच फोन आले असतील. संजूनं सीएसकेला, कदाचित धोनीलाही म्हटलं असेल, 'तुला काय वाटते, भाऊ?' पाहा, धोनी संघ चालवतो आणि जर सीएसके यावेळी संजूला संघात घेऊ इच्छित असेल तर तो भविष्यातील कर्णधार देखील आहे. याचा अर्थ असा की हे धोनीचं शेवटचे वर्ष आहे. त्याला संजू का हवा असेल? जडेजा बराच काळ त्यांच्याकडून खेळत आहे."

रवींद्र जडेजाबद्दल काय म्हणाला मोहम्मद कैफ : माजी भारतीय खेळाडू मोहम्मद कैफचा असा विश्वास आहे की धोनी जडेजाचा त्याग करु शकतो. जडेजाच्या कामगिरीच्या वृत्तांबाबत कैफ म्हणाला, "धोनीसाठी, संघाचं सर्वात मोठं ध्येय जिंकणं आहे. जर तो परतला तर तो विचार करेल की चेन्नई सुपर किंग्ज गेल्या वर्षी क्रमवारीत 10 व्या स्थानावर होता. तो एक अभिमानी माणूस आहे, म्हणून त्याचं सर्वात मोठं ध्येय संघासाठी आणखी एक ट्रॉफी जिंकणं असेल. एका खेळाडूच्या बळावर कोणताही संघ ट्रॉफी जिंकू शकत नाही. जर संघाच्या भल्यासाठी जडेजाला बलिदान द्यावं लागलं तर धोनी ते करेल."

