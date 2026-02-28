ETV Bharat / sports

IPL चा नवा हंगाम कधी सुरु होणार? समोर आली मोठी अपडेट

आयपीएल 2026 ची तयारी आधीच सुरु झाली आहे. अनेक संघांनी त्यांची सराव शिबिरेही सुरु केली आहेत.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 28, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई IPL 2026 Date : आयपीएल 2026 ची तयारी आधीच सुरु झाली आहे. अनेक संघांनी त्यांची सराव शिबिरेही सुरु केली आहेत. दरम्यान, मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात ही आयपीएल सुरु होण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त आहे. मात्र, बीसीसीआयनं अद्याप वेळापत्रक जाहीर केलेलं नाही. अशातच आता आयपीएल दोन दिवसांनी पुढं ढकललं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून पहिल्या सामन्याची तारीख निश्चित झालेली नाही.

कधी होणार आयपीएलचा पहिला सामना : बीसीसीआयनं अद्याप आयपीएल 2026 चा पहिला सामना कधी खेळवला जाईल याची घोषणा केलेली नाही. पूर्वी पहिला सामना 26 मार्च रोजी खेळवला जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु आता ही तारीख एक किंवा दोन दिवसांनी पुढं ढकलली जाऊ शकते असं दिसतं. बीसीसीआयनं याची पुष्टी केलेली नाही. क्रिकबझनं वृत्त दिलं आहे की बीसीसीआय पहिला सामना 28 मार्च रोजी आयोजित करु शकते, परंतु 29 मार्चचा देखील विचार केला जात आहे. हे लक्षात घ्यावं की 28 तारखेला शनिवार आहे आणि 29 तारखेला रविवार आहे. हे चाहत्यांसाठी फायदेशीर देखील असू शकते.

आयपीएलचा अंतिम सामना कधी : दरम्यान, बीसीसीआय मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात संपूर्ण आयपीएल हंगामाचं वेळापत्रक जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. बीसीसीआयनं 26 मार्च रोजी आयपीएल सुरु होण्याची घोषणा केलेली नसली तरी, अंतर्गत चर्चा झाली आहे. तसंच, जेव्हा लिलाव झाला तेव्हा संघांसाठी ही संभाव्य तारीख होती. सुरुवातीला 31 मे रोजी अंतिम सामना होणार होता, परंतु आता असं दिसते की हा देखील पुढे ढकलला जाऊ शकतो. मात्र, हे सर्व तपशील अद्याप जाहीर झालेलं नाही.

विधानसभा निवडणुकीमुळं वेळापत्रकाला विलंब : पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाममध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका आयपीएलसोबत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं निवडणुकीच्या तारखांशी टक्कर होऊ नये म्हणून आयपीएलचे सामने पुढं ढकलण्यात येत आहेत. निवडणूक आयोगानं विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतरच आयपीएलचं वेळापत्रक जाहीर करण्याचा निर्णय सुरुवातीला घेण्यात आला होता. मात्र, आता झालेला विलंब लक्षणीय आहे, त्यामुळं पुढील आठवड्यात वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आता फक्त अर्धे वेळापत्रक जाहीर केलं जाईल, परंतु निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केलं जाईल आणि कोणतेही बदल नंतर जाहीर केले जातील.

हेही वाचा :

  1. पाकिस्तानला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी चढावा लागेल डोंगर; कसा असेल सिनॅरीओ?
  2. T20 World Cup: न्यूझीलंडचा पराभव; पाकिस्तानचं आव्हान कायम
  3. विश्वविजेत्या टीम इंडियाचा कांगारुंविरुद्ध सलग दुसऱ्या वनडेत पराभव; मालिकाही गमावली

TAGGED:

WHEN WILL IPL 2026 GOING TO START
IPL 2026 START DATE
IPL 2026 TIMETABLE
IPL 2026 UPDATE
WHEN WILL IPL 2026 GOING TO START

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.