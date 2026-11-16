कीवींविरुद्ध वनडे मालिका संपली! टीम इंडियाची पुढची मालिका कोणाविरुद्ध आणि कधी होणार?
भारतीय क्रिकेट संघाचा न्यूझीलंड दौरा अजूनही सुरु आहे. दोन्ही संघांतील वनडे मालिका संपली असली, ज्यात भारतानं 3-1 नं विजय मिळवला आहे.
Published : November 16, 2026 at 4:56 PM IST
मुंबई Team India Next ODI Series : भारतीय क्रिकेट संघाचा न्यूझीलंड दौरा अजूनही सुरु आहे. दोन्ही संघांतील वनडे मालिका संपली असली, ज्यात भारतानं 3-1 नं विजय मिळवला आहे. यानंतर भारतीय संघ आता न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी मालिका खेळणार आहे. दरम्यान, भारतीय संघाची पुढची वनडे मालिकाही फार दूर नाही. पुढच्या महिन्यात, टीम इंडिया आणखी एक तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेतही विराट कोहली आणि रोहित शर्मा खेळताना दिसतील अशी अपेक्षा आहे.
डिसेंबरमध्ये भारत आणि श्रीलंका संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका : पुढच्या महिन्यात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये श्रीलंकेचा क्रिकेट संघ भारताचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाईल. मालिकेतील पहिला सामना 13 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम इथं खेळला जाईल. दुसरा सामना 16 डिसेंबर रोजी बंगळूरु इथं खेळला जाईल. तर मालिकेचा तिसरा आणि अंतिम सामना अहमदाबाद इथं खेळून मालिका संपेल. ही भारताची या वर्षातील, म्हणजेच 2026 मधील, शेवटची वनडे मालिका असेल. यानंतर, पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात झिम्बाब्वेविरुद्धची वनडे मालिका भारतातच खेळवली जाईल. ती 3 जानेवारीपासून सुरु होईल.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🤩 #TeamIndia make it 2️⃣ out of 2️⃣ series wins so far in New Zealand 🏆👌 #NZvIND https://t.co/G4a496NyFX— BCCI (@BCCI) November 15, 2026
भारत विरुद्ध श्रीलंका वनडे मालिकेसाठीचा संघाची अद्याप घोषणा नाही : विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासाठी न्यूझीलंड मालिका संपली आहे. कसोटी मालिका अजून खेळायची आहे, पण त्यात रोहित आणि विराट कोहली दिसणार नाहीत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ न्यूझीलंडशी सामना करेल. दोन सामन्यांची ही मालिका महत्त्वपूर्ण असेल. श्रीलंका वनडे मालिकेसाठीचा संघ अद्याप जाहीर झाला नसला तरी, तो जाहीर झाल्यावर कोहली आणि रोहित यांचा संघात समावेश होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये पुढील वर्षी वनडे विश्वचषक : पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये वनडे विश्वचषक खेळवला जाईल. इतर संघांप्रमाणेच भारतीय संघानंही त्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळं, संघ आता अधिक वनडे सामने खेळत आहेत. विश्वचषकासाठी फारसा वेळ उरलेला नाही; एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, आणि संघ आपले योग्य संयोजन शोधण्यासाठी मायदेशात आणि परदेशात मालिका खेळत आहेत. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा कशी कामगिरी करतात हे पाहणं बाकी आहे. ते विश्वचषकात खेळतील की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. खेळाडूंच्या कामगिरीवरुनच कोण खेळणार हे ठरवलं जाईल.
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