टीम इंडिया आता थेट पुढील वर्षी खेळणार वनडे सामना; कधी दिसणार रोहित-कोहली मैदानात?
भारतानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा तिसरा वनडे सामना 9 विकेट्सनं जिंकत 2-1 नं मालिकाही जिंकली.
Published : December 7, 2025 at 11:08 AM IST
विशाखापट्टणम Team India Next ODI : भारतीय क्रिकेट संघाची दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडे मालिका संपली आहे. भारतानं ही मालिका 2-1 अशी जिंकली. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी वनडे मालिकेत भारतीय संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. टीम इंडिया 2025 मध्ये आता कोणतीही वनडे मालिका खेळणार नाही आणि पुढील वनडे मालिका थेट 2026 मध्ये खेळली जाईल.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Congratulations to #TeamIndia on clinching the 3⃣-match ODI series against South Africa by 2-1 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9nzlO#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Lv1CM9z0bQ
न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणार वनडे मालिका : न्यूझीलंड क्रिकेट संघ जानेवारी 2026 मध्ये भारत दौऱ्यावर येईल. ते प्रथम तीन वनडे सामने खेळतील आणि त्यानंतर पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळतील. भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेचा पहिला सामना 11 जानेवारी 2026 रोजी बडोदा क्रिकेट मैदानावर खेळेल. दुसरा वनडे सामना 14 जानेवारी रोजी राजकोट क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. मालिकेचा शेवटचा आणि तिसरा सामना 18 जानेवारी रोजी इंदूर क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल.
सामने किती वाजता सुरु होतील : भारत आणि न्यूझीलंडमधील तिन्ही वनडे सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होतील. या सामन्यांसाठी नाणेफेक दुपारी 1:00 वाजता अर्धा तास आधी होईल. वनडे मालिकेनंतर, टीम इंडिया 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठीच्या तयारीला बळकटी देणारी टी-20 मालिका खेळेल.
Virat Kohli wraps the chase in style! 👌👌— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
A commanding 9⃣-wicket victory in Vizag 🔥
With that, #TeamIndia clinch the ODI series by 2⃣-1⃣
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tgxKHGpB3O
यशस्वी जैस्वालचं दमदार शतक : भारतानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा पहिला वनडे सामना 17 धावांनी जिंकला. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात आफ्रिकेनं एडेन मार्करामच्या शतकाच्या जोरावर चार विकेट्सनं विजय मिळवला. त्यानंतर मालिका 1-1 अशी बरोबरीत आली. तिसऱ्या सामन्यात, युवा भारतीय फलंदाज यशस्वी जैस्वालनं शतक झळकावत 116 धावा केल्या. विराट कोहली (65 धावा) आणि रोहित शर्मा (75 धावा) यांनीही अर्धशतकं झळकावली. या खेळाडूंनी भारतीय संघाच्या विजयात योगदान दिलं.
कोहलीने मालिकेत दोन शतकं झळकावली : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत विराट कोहली सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्यानं मालिकेत दोन शतकं आणि एक अर्धशतक झळकावलं. यामुळं त्याची 302 धावांची खेळी झाली. तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत कोहलीनं 300 पेक्षा जास्त धावा केल्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्याच्या कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.
हेही वाचा :