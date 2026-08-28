ETV Bharat / sports

श्रीलंकेविरुद्ध मालिका संपली! आता टीम इंडिया कधी दिसणार मैदानावर?

श्रीलंका मालिका संपल्यामुळं, भारतीय संघाचा पुढचा सामना कधी होईल याबद्दल चाहते उत्सुक आहेत.

India Next Match
आता टीम इंडिया कधी दिसणार मैदानावर? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 12:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई India Next Match : भारताचा श्रीलंका दौरा संपला आहे. टीम इंडियानं दोन सामन्यांची कसोटी मालिका 1-0 नं जिंकली. भारतीय संघ कोलंबोमधील दुसरा कसोटी सामनाही जिंकू शकला असता. मात्र, सोनल दिनुशानं खालच्या फळीतील फलंदाजांच्या साथीनं श्रीलंकेला वाचवलं. अंतिम दिवशी भारतीय गोलंदाजांना केवळ तीन बळी घेता आले आणि सामना अखेरीस अनिर्णित राहिला.

भारताचा पुढचा सामना कधी? : श्रीलंका मालिका संपल्यामुळं, भारतीय संघाचा पुढचा सामना कधी होईल याबद्दल चाहते उत्सुक आहेत. त्यामुळं, भारतीय संघाच्या पुढच्या सामन्यासाठी तुम्हाला सुमारे 15 दिवस वाट पाहावी लागेल. भारताची पुढची मालिका अफगाणिस्तानविरुद्ध आहे. तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 13 सप्टेंबरपासून सुरु होईल. हा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जाईल. जरी हा सामना भारतात होत असला तरी, अफगाणिस्तान त्याचं यजमानपद भूषवेल.

पुढील कसोटी सामना 19 नोव्हेंबरपासून : भारतीय संघाचा पुढचा कसोटी सामना न्यूझीलंडविरुद्ध आहे. संघ नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडचा दौरा करणार आहे. दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टनमधील बॅसिल रिझर्व्ह इथं, तर दुसरा सामना क्राइस्टचर्च इथं खेळला जाईल. भारतीय संघासाठी हा दौरा कठीण असणार आहे. 2024 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये भारत दौऱ्यात भारतीय संघाचा क्लीन स्वीप केला होता. न्यूझीलंडच्या मागील दोन दौऱ्यांमध्ये भारताला चारपैकी तीन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला असून, एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.

वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडे मालिका : वनडे सामन्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, वेस्ट इंडिज संघ सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस भारताचा दौरा करणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. पहिला सामना 27 सप्टेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल. दुसरा सामना 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी इथं आणि दुसरा 3 ऑक्टोबर रोजी मुल्लानपूर इथं खेळला जाईल.

हेही वाचा :

  1. 'दहीहंडी कॉमनवेल्थ आणि ऑलिम्पिकपर्यंत पोहोचवण्याचं लक्ष्य'; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
  2. WTC फायनलमध्ये कशी पोहोचणार टीम इंडिया? उर्वरित 7 सामन्यांत करावं लागणार 'हे' काम
  3. 17 दिवस, 15 सामने, 8 संघ... आजपासून रंगणार आशिया कपचा थरार; कधी होणार भारत-पाकिस्तान युद्ध?

TAGGED:

INDIAN CRICKET TEAM NEXT MATCH
WHEN INDIA NEXT MATCH
TEAM PLAY ITS NEXT MATCH
INDIA CRICKET TEAM
INDIA NEXT MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.