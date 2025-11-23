ETV Bharat / sports

IND vs SA वनडे मालिकेसाठी कधी होणार संघाची घोषणा? गिलच्या अनुपस्थितीत हा खेळाडू होऊ शकतो कर्णधार

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेच संघात कसोटी मालिकेनंतर 3 वनडे आणि 5 टी-20 सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. यासाठी लवकरच संघाची घोषणा होणार आहे.

IND Squad For ODI Series
IND vs SA वनडे मालिकेसाठी कधी होणार संघाची घोषणा? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 10:46 AM IST

गुवाहाटी IND Squad For ODI Series : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेच संघात कसोटी मालिकेनंतर 3 वनडे आणि 5 टी-20 सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. ही वनडे मालिका 30 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. चाहते या मालिकेसाठी संघाच्या घोषणेची वाट पाहत होते. ही प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती व्हाईट-बॉल मालिकेसाठी संघाची घोषणा लवकरच करणार आहे. यात काही आश्चर्यकारक नावेही समोर येऊ शकतात.

कधी होईल टीम इंडियाची घोषणा : मीडिया रिपोर्टे्सनुसार, आज गुवाहाटीमध्ये दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर, सर्व निवडकर्ते व्हाईट-बॉल मालिकेसाठी संघ निवडण्यासाठी भेटतील. त्यानंतर संघाची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. टीम इंडियामध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. कर्णधार शुभमन गिल दुखापतीमुळं मालिकेतून बाहेर पडू शकतो. अशा परिस्थितीत, केएल राहुल कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारु शकतो. ऋतुराज गायकवाडलाही संघात संधी दिली जाऊ शकते. तसंच, यशस्वी जैस्वालला गिलच्या जागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. चाहत्यांचे लक्ष अनुभवी रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीवर आहे. हे दोन्ही खेळाडू ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर पुन्हा मैदानावर येतील.

ऋषभ पंतही करु शकतो पुनरागमन : श्रेयस अय्यर देखील दुखापतीमुळं या मालिकेतून बाहेर पडेल. अशा परिस्थितीत ऋषभ पंत किंवा तिलक वर्मा यांना त्याच्या जागी संधी मिळू शकते. सध्या, पंतचं नाव या शर्यतीत पुढं असल्याचं दिसून येतं. कुलदीप यादवलाही त्याच्या लग्नासाठी विश्रांती दिली जाऊ शकते. या परिस्थितीत, रवींद्र जडेजा देखील वनडे संघात परतू शकतो. त्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत संधी मिळाली नाही. एकुणच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिका खेळलेल्या संघातील बहुतेक खेळाडू दिसतील.

संजू सॅमसनला सलामीच्या भूमिकेत परत आणलं जाऊ शकते : टी-20 संघाबद्दल, ते मागील ऑस्ट्रेलिया मालिकेसारखेच राहू शकते. सूर्यकुमार यादव निःसंशयपणे संघाचा कर्णधार असेल आणि संजू सॅमसन आणि जितेश शर्मा हे दोन यष्टीरक्षक असतील. जर शुभमन गिल अजूनही तंदुरुस्त नसेल, तर यशस्वी जैस्वालसारखा खेळाडू संधी मिळवू शकतो. अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये त्याचं स्थान निश्चित नाही. संजूला पुन्हा सलामीच्या भूमिकेत आणलं जाऊ शकते.

