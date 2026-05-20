भारतीय संघाची घोषणा झाली; पण भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान कसोटी सामना कधी सुरु होणार?

भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील आगामी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान कसोटी सामना कधी सुरु होणार? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 9:54 AM IST

मुंबई IND vs AFG Test : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील आगामी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. बीसीसीआय निवड समितीनं मंगळवारी दुपारी एक प्रदीर्घ बैठक घेतली आणि त्यानंतर मालिकेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंची घोषणा केली. आयपीएल झाल्यानंतर ही मालिका कधी होणार आहे, याबाबत आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामना कधी : IPL नंतर आता जेव्हा भारतीय संघ आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी मैदानात उतरेल, तेव्हा ते थेट कसोटी सामना खेळतील. मात्र, ही एकच कसोटी असेल, ज्यानंतर वनडे सामने होतील. अफगाणिस्तानचा संघ मालिकेसाठी भारताच्या दौऱ्यावर येत आहे. यामध्ये एकच कसोटी सामना असेल, जो न्यू चंदीगड इथं खेळला जाईल. हा सामना 6 जून रोजी सुरु होणार आहे. जर सामना पूर्ण पाच दिवस चालला, तर तो 10 जूनपर्यंत वाढू शकतो. मात्र, याची शक्यता कमी आहे. या कालावधीत फक्त एकच सामना होईल आणि तो जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपचा भाग नसेल, कारण त्यात फक्त अव्वल नऊ संघच सहभागी होतात. त्यामुळं, या सामन्यातील जय किंवा पराजयाचा डब्ल्यूटीसी गुणतालिकेवर परिणाम होणार नाही. यानंतर तीन वनडे सामन्यांची मालिका होईल.

शुभमन गिल कर्णधार, केएल राहुल उपकर्णधार : या मालिकेसाठी शुभमन गिलची पुन्हा एकदा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, मोठा बदल म्हणजे ऋषभ पंतला हटवून त्याच्या जागी केएल राहुलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संघात मानव सुथार, गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांसारखे युवा खेळाडू आहेत, जे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करत आहेत. जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. भारतीय संघ मजबूत दिसत असला तरी, अफगाणिस्तानविरुद्ध त्यांना एका कठीण सामन्याला सामोरं जावं लागेल. अफगाणिस्ताननं अद्याप आपला संघ जाहीर केलेला नाही, जो लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार) साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल.

