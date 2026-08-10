श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका सुरु होण्याआधी सरफराजला संघात स्थान; कधी खेळला होता शेवटचा कसोटी सामना?
श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी साई सुदर्शन दुखापतीमुळं संघाबाहेर गेल्यानं भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला. आता त्याच्या जागी सरफराज खान संघात परतला आहे.
Published : August 10, 2026 at 9:44 AM IST
मुंबई Sarfaraz Khan : श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी साई सुदर्शन दुखापतीमुळं संघाबाहेर गेल्यानं भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला. आता त्याच्या जागी सरफराज खान संघात परतला आहे. हा 28 वर्षीय फलंदाज जवळपास दोन वर्षांनंतर भारतीय कसोटी संघात परतला आहे. मात्र, त्याच्या संघात परतल्यानं एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो, सरफराजला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये लगेचच स्थान मिळेल का? सरफराजनं आतापर्यंत भारतासाठी सहा कसोटी सामने खेळले असून, 37.10 च्या सरासरीनं 371 धावा केल्या आहेत. त्यानं आपल्या कसोटी कारकिर्दीची सुरुवात शानदार केली होती, परंतु सातत्यपूर्ण संधींच्या अभावामुळं तो हळूहळू संघाबाहेर गेला.
2024 मध्ये खेळला शेवटचा कसोटी सामना : सरफराजनं भारतासाठी आपली शेवटची कसोटी नोव्हेंबर 2024 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत खेळली. त्या मालिकेत भारताला 0-3 असा दारुण पराभव पत्करावा लागला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत सरफराजला संधी देण्यात आली होती, परंतु तो दोन्ही डावांमध्ये मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरला. तो पहिल्या डावात शून्यावर बाद झाला आणि दुसऱ्या डावात फक्त एक धाव काढली. त्यानंतर, त्याला अंतिम 11 खेळाडूंमधून वगळण्यात आलं.
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Details 🔽 #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धही मिळाली होती संधी : सरफराजचा 2024-25 च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीसाठी भारताच्या 18 सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आला, परंतु पाच सामन्यांच्या मालिकेत तो एकही कसोटी सामना खेळला नाही. ऑस्ट्रेलियानं ही मालिका 3-1 नं जिंकली. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर, सरफराजनं संघातील आपलं स्थान गमावलं आणि बराच काळ त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. आता, साई सुदर्शनच्या दुखापतीमुळं त्याच्यासाठी भारतीय कसोटी संघात परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रणजी ट्रॉफीमध्ये फलंदाजीत दमदार पुनरागमन : सरफराजचं पुनरागमन केवळ दुखापतीमुळं निर्माण झालेल्या जागेमुळं झालेलं नाही. तर त्यानं देशांतर्गत क्रिकेटमधील आपल्या फलंदाजीनंही निवड समितीला प्रभावित केलं होतं. 2025/26 च्या रणजी ट्रॉफीमध्ये, सरफराजनं मुंबईसाठी नऊ डावांमध्ये 429 धावा केल्या. त्याची फलंदाजीची सरासरी 53.62 होती आणि त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 227 होती.
15 ऑगस्टपासून सुरु होणार मालिका : श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत सरफराजला अंतिम 11 संघामध्ये संधी मिळते की नाही हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. साई सुदर्शनच्या अनुपस्थितीत देवदत्त पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, संघात परतल्यानंतरही सरफराजला अंतिम 11 मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांची मालिका 15 ऑगस्ट रोजी गॉल इथं सुरु होत आहे. हा दौरा सरफराजसाठी भारतीय कसोटी संघात आपलं स्थान पुन्हा प्रस्थापित करण्याची एक मोठी संधी ठरु शकतो.
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