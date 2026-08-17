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IND vs SL Test: टीम इंडिया श्रीलंकेला कधी देऊ शकतं फॉलो-ऑन? काय आहेत नियम?

भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिला कसोटी सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे.

Sri Lanks Follow-On
टीम इंडिया (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 1:06 PM IST

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गॉल Sri Lanks Follow-On : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील पहिला कसोटी सामना गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात पहिल्या डावात भारताचा संघ 462 धावांवर सर्वबाद झाला. कसोटीच्या तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्याच षटकात भारतीय डाव संपुष्टात आला. असिथा फर्नांडोनं प्रसिद्ध कृष्णाला 2 धावांवर बाद करून डाव संपवला. यानंतर प्रत्युत्तरात तिसऱ्या दिवशी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी श्रीलंकेची धावसंख्या 5 गडी बाद 99 होती. परिणामी त्यांच्यावर फॉलो-ऑनचं संकट निर्माण झालं आहे.

फॉलो-ऑन टाळण्यासाठी श्रीलंकेला किती धावांची गरज : श्रीलंकेचा संघ अडचणीत सापडलेला दिसतोय. फॉलो-ऑनचा धोका मोठा आहे. जर श्रीलंका फॉलो-ऑन टाळू शकला नाही, तर त्यांना पुढच्या डावात फलंदाजीसाठी यावं लागेल. भारतीय संघानं पहिल्या डावात 462 धावा केल्या आहेत. फॉलो-ऑन टाळण्यासाठी श्रीलंकेला किमान 262 धावा कराव्या लागतील. जर संघ त्यापेक्षा कमी धावांवर सर्वबाद झाला, तर भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलकडे श्रीलंकेला पुढच्या डावात फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्याचा पर्याय असेल.

टीम इंडियासाठी श्रीलंकेला 262 धावांच्या आत रोखणं महत्त्वाचं का? : गॉल कसोटीत पहिल्या दोन दिवसांत 180 षटकांचा खेळ होणार होता. मात्र, पावसामुळं केवळ 116 षटकंच खेळली गेली. तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात पाऊस झाला नाही, परंतु त्यानंतरच्या सत्रांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. चौथ्या आणि पाचव्या दिवशीही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय संघ दोन्ही डावांतील फलंदाजांना पुन्हा फलंदाजी न करता बाद करु इच्छितो.

फिरकी गोलंदाजांसाठी अनुकूल खेळपट्टी : देवदत्त पडिक्कलनं भारतासाठी शानदार फलंदाजी करत शतक झळकावलं. पडिक्कलनं 230 चेंडूंचा सामना करत 167 धावांची शानदार खेळी केली. आपल्या खेळीदरम्यान त्यानं 15 चौकार आणि एक षटकार मारला. पहिल्या दिवशी खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना मदत करत नव्हती, पण आता फिरकी गोलंदाज फलंदाजांना त्रास देत आहेत. भारतीय फिरकी गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या पहिल्या पाचपैकी चार बळी घेतले.

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