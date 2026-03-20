दोन दिवस रंगणार WWE रेसलमेनिया 42 चा थरार; कधी आणि कुठं पाहता येणार लाईव्ह सामने?

Published : March 20, 2026 at 10:02 AM IST

लास वेगास WWE Wrestlemania 42 : WWE अनेक वर्षांपासून चाहत्यांचं मनोरंजन करत आहे. ही कंपनी वर्षभर मोठ्या प्रीमियम लाइव्ह इव्हेंट्स आयोजित करते, ज्यातील सामने 'रॉ' आणि 'स्मॅकडाउन' सारख्या साप्ताहिक शोमध्ये रंगतात. WWE चा वर्षातील सर्वात मोठा इव्हेंट म्हणजे रेसलमेनिया. तो नेहमी एप्रिलमध्ये आयोजित केला जातो. संपूर्ण जग हा शो पाहण्यासाठी उत्सुक असतं. प्रत्येक कुस्तीपटूचं या इव्हेंटमध्ये परफॉर्म करण्याचं स्वप्न असतं. कंपनी हा भव्य पद्धतीनं आयोजित करते. अशातच चाहत्यांच्या मनात रेसलमेनिया 2026 कधी आणि कुठं आयोजित केला जाईल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

WWE रेसलमेनिया 42 कधी आणि कुठं आयोजित होणार? : रेसलमेनिया पूर्वी एक दिवसाचा इव्हेंट असायचा, पण 2020 पासून तो दोन दिवस आयोजित केला जात आहे. दोन दिवसांत बारापेक्षा जास्त सामने होतात. रेसलमेनियाची 42वी आवृत्ती 2026 मध्ये होणार आहे. याचं थेट प्रक्षेपण शनिवार, 18 एप्रिल आणि रविवार, 19 एप्रिल रोजी नेवाडा, लास वेगास येथील अलियांटे स्टेडियममधून केलं जाईल. रेसलमेनिया 42 भारतात रविवार, 19 एप्रिल आणि सोमवार, 20 एप्रिल रोजी थेट प्रक्षेपित होईल. या शोमध्ये रॉ आणि स्मॅकडाउन ब्रँडचे कुस्तीपटू सहभागी होतील. रेसलमेनिया 41 सुद्धा अॅलिअंट स्टेडियममध्येच आयोजित करण्यात आला होता. जिथं कंपनीला प्रचंड व्यावसायिक यश मिळालं होतं. म्हणूनच WWE नं रेसलमेनिया 2026 सुद्धा अॅलिअंट स्टेडियममध्येच आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत ESPN वर प्रक्षेपित होणारी ही पहिली रेसलमेनिया असेल. तर भारतीय चाहते हा मेगा इव्हेंट नेटफ्लिक्सवर थेट पाहू शकतात.

WWE रेसलमेनिया 42च्या मुख्य इव्हेंटमध्ये कोणते सामने असतील? : WWE नं रेसलमेनिया 42च्या मुख्य इव्हेंटमध्ये कोणते सामने असतील हे देखील स्पष्ट केलं आहे. पहिल्या रात्रीच्या मुख्य इव्हेंटमध्ये, कोडी रोड्स रँडी ऑर्टनविरुद्ध आपल्या अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपचं रक्षण करेल. ऑर्टननं नुकताच मेन्स एलिमिनेशन चेंबर सामना जिंकून रेसलमेनिया 42 मध्ये वर्ल्ड टायटल सामन्याची संधी मिळवली आहे. दुसऱ्या रात्रीच्या मुख्य सामन्यात, सीएम पंक रोमन रेन्सविरुद्ध आपल्या वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपचं रक्षण करेल. या दोघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वैर आहे. रेन्सनं 2026 चा मेन्स रॉयल रंबल सामना जिंकून रेसलमेनिया 42 मध्ये वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सामन्याची संधी मिळवली आहे.

