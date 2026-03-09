ETV Bharat / sports

कधी आणि कुठं खेळवला जाईल पुढील टी-20 विश्वचषक? 12 संघांची नावं निश्चित

2026 चा टी-20 विश्वचषक संपला आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियानं शानदार कामगिरी केली आणि पुन्हा एकदा जेतेपद पटकावलं.

T-20 World Cup 2028
कधी आणि कुठं खेळवला जाईल पुढील टी-20 विश्वचषक? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 1:31 PM IST

मुंबई T-20 World Cup 2028 : 2026 चा टी-20 विश्वचषक संपला आहे. जवळजवळ एक महिना चाललेल्या सामन्यांमुळे जगाला अखेर या वर्षीचा टी-20 विजेता सापडला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियानं शानदार कामगिरी केली आणि पुन्हा एकदा जेतेपद पटकावलं. दरम्यान, पुढील टी-20 विश्वचषक कधी होणार आहे, तो कुठं खेळला जाईल, किती संघ सहभागी होतील आणि किती संघांनी आधीच आपलं स्थान निश्चित केलं आहे, असे प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहेत.

पुढील टी-20 विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये : आयसीसी दर दोन वर्षांनी टी-20 विश्वचषक आयोजित करते. तुम्हाला आठवत असेल की टी-20 विश्वचषक 2024 मध्ये झाला होता आणि नंतर तो पुन्हा दोन वर्षानंतर आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी, विश्वचषक भारतात आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामुळं तो आणखी रोमांचक झाला होता. दरम्यान, पुढील विश्वचषकाबद्दल बोलायचं झालं तर 2027 मध्ये वनडे विश्वचषक होणार आहे. त्यानंतर, 2028 मध्ये पुन्हा टी-20 विश्वचषक होणार आहे. पुढील विश्वचषक ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड संयुक्तपणे आयोजित करतील.

ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान होऊ शकतो टी-20 विश्वचषक : ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये होणारा टी-20 विश्वचषक ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर 2028 दरम्यान होण्याची अपेक्षा आहे. जरी वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेलं नसलं तरी, तो ऑक्टोबरच्या मध्यात सुरु होऊन नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत चालेल अशी अपेक्षा आहे. या वर्षीप्रमाणे, 2028 च्या टी-20 विश्वचषकातही एकूण 20 संघ सहभागी होतील.

पुढील वर्षीच्या टी-20 विश्वचषकासाठी 12 संघांचं स्थान निश्चित : पुढील विश्वचषकाचे ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यजमान आहेत, त्यामुळं त्यांची स्थानं आधीच निश्चित झाली आहेत. यावर्षी ऑस्ट्रेलियन संघ पहिल्या फेरीतच बाहेर पडला असला तरी, न्यूझीलंडनं अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या वर्षी म्हणजेच 2026 मध्ये सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवणाऱ्या आठ संघांनी पुढील विश्वचषकातही आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. यामध्ये भारत, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. रँकिंगच्या आधारे, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि आयर्लंड संघ देखील पुढील वर्षीच्या विश्वचषकात खेळतील. उर्वरित आठ स्थानांसाठी प्रादेशिक पात्रता फेरीतून लढत दिली जाईल आणि विजेते संघ 2028 च्या टी-20 विश्वचषकात भाग घेतील. या पात्रता फेरी हंगामाच्या मध्यात सुरु होतील आणि त्यांचं बारकाईनं निरीक्षण केलं जाईल.

