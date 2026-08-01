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WWE Summerslam पाहण्यासाठी करावा लागणार झोपोचा त्याग; भारतात कधी आणि कुठं दिसणार?

समरस्लॅम हा WWE च्या सर्वात प्रमुख पे-पर-व्ह्यू इव्हेंटपैकी एक आहे. रेसलमेनियानंतर हा दुसरा सर्वात मोठा इव्हेंट मानला जातो.

WWE Summerslam 2026
WWE Summerslam पाहण्यासाठी करावा लागणार झोपोचा त्याग (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 3:16 PM IST

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WWE Summerslam 2026 : समरस्लॅम हा WWE च्या सर्वात प्रमुख पे-पर-व्ह्यू इव्हेंटपैकी एक आहे. रेसलमेनियानंतर हा दुसरा सर्वात मोठा इव्हेंट मानला जातो. हा इव्हेंट अमेरिकेतील मिनियापोलिस येथील यू.एस. बँक स्टेडियममध्ये आयोजित केला जाईल. या वर्षी, समरस्लॅम अमेरिकेत 1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी दोन दिवस चालणार आहे. रोमन रेन्स, सीएम पंक, कोडी रोड्स आणि ब्रॉक लेसनर यांसारखे सुपरस्टार यात सहभागी होतील.

अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिप व्यतिरिक्त, समरस्लॅम 2026 मध्ये वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपचा सामना देखील असेल. पहिल्या रात्रीचा मुख्य सामना सीएम पंक आणि कोडी रोड्स यांच्यात अनडिस्प्यूटेड WWE चॅम्पियनशिपसाठी होईल, जी सध्या सीएम पंककडे आहे. दुसऱ्या रात्रीच्या मुख्य सामन्यात, रोमन रेन्स आणि सेठ रॉलिन्स वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिपसाठी आमनेसामने येतील, जी सध्या रोमन रेन्सकडे आहे.

WWE समरस्लॅम 2026 पहिल्या रात्रीचे सामने :

  • द बेला ट्विन्स आणि पेज विरुद्ध फेटल इन्फ्लुएन्स
  • एलए नाइट, सोलो सेकोया आणि रॉइस कीज विरुद्ध द ब्लडलाइन
  • गुंथर विरुद्ध निक एल्डिस
  • हेल इन अ सेल: ब्रॉक लेसनर विरुद्ध ओबा फेमी
  • विमेन्स वर्ल्ड चॅम्पियनशिप: लिव्ह मॉर्गन विरुद्ध आयो स्काय
  • अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चॅम्पियनशिप: सीएम पंक विरुद्ध कोडी रोड्स (मेन इव्हेंट)

WWE समरस्लॅम 2026 दुसऱ्या रात्रीचे सामने :

  • डॉमिनिक मिस्टेरियो विरुद्ध डॅनहॉसेन
  • सामी झेन विरुद्ध फिन बॅलर
  • युनायटेड स्टेट्स चॅम्पियनशिप: ट्रिक्स विल्यम्स विरुद्ध बॅरन कॉर्बिन
  • इंटरकॉन्टिनेंटल चॅम्पियनशिप: पेंटा विरुद्ध चॅड गेबल
  • अंतरिम डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेन्स चॅम्पियनशिप (लॅडर मॅच): टिफनी स्ट्रॅटन विरुद्ध जेड कारगिल विरुद्ध शार्लोट फ्लेअर विरुद्ध चेल्सी ग्रीन विरुद्ध लॅश लीजेंड
  • वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियनशिप: रोमन रेन्स विरुद्ध सेठ रोलिन्स (मुख्य इव्हेंट)

भारतात समरस्लॅम 2026 लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठं पाहावं : भारतातील WWE चाहते समरस्लॅम लाईव्ह पाहू शकतात. हे नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम केलं जाईल आणि टीव्हीवर प्रसारित केलं जाणार नाही. भारतातील चाहते 2 ऑगस्ट रोजी पहाटे 3:30 वाजता सुरु होणारी पहिली रात्र (नाईट 1) पाहू शकतात. दुसरी रात्र (नाईट 2) 3 ऑगस्ट रोजी त्याच वेळी सुरु होईल. WWE समरस्लॅम 2026 किकऑफ शो दोन्ही रात्री मुख्य शोच्या दोन तास आधी सुरु होईल.

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