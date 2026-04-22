'करो या मरो' सामन्यात भारतीय संघ उतरणार मैदानात; कधी सुरु होणार निर्णायक सामना?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये सध्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. यातील तिसरा सामना आज होणार आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 2:54 PM IST

जोहान्सबर्ग SAW vs INDW T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये सध्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. आतापर्यंत दोन सामने खेळले गेले असून, भारतीय संघ दोन्ही सामन्यांमध्ये पराभूत झाला आहे. मात्र, ही मालिका पाच सामन्यांची असल्यानं पुनरागमनाची अजूनही शक्यता आहे. मालिकेतील तिसरा आणि महत्त्वाचा सामना आज, बुधवार, 22 एप्रिल रोजी खेळला जाईल.

टी-20 विश्वचषकाची तयारी : पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील तिसरा सामना आज जोहान्सबर्ग येथील वँडरर्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. ही मालिका आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 च्या आधी होत असल्यानं तिचं महत्त्व अधिकच वाढलं आहे. भारतीय संघाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी नसली तरी, पुनरागमन शक्य आहे आणि कदाचित भारतीय संघ आजचा सामना जिंकेल. चिंतेची बाब म्हणजे, प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय महिला संघ पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये 150 धावांपर्यंतही पोहोचू शकला नाही.

स्मृती आणि हरमनप्रीतकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा : कर्णधार हरमनप्रीत कौरला आता चांगली फलंदाजी करावी लागेल. स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा यांच्यावरही संघाला एक भक्कम आणि वेगवान सुरुवात करुन देण्याची जबाबदारी असेल. टी-20 विश्वचषकापूर्वी शेवटचे काही सामने शिल्लक आहेत आणि जर त्या तसं करण्यात अपयशी ठरल्या, तर खूप उशीर झालेला असेल. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेनं आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे, परंतु जर त्यांना मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल, तर त्यांचीही कसोटी लागेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौंड, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, काशवी गौतम, भारती फुलमाळी, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा.
  • दक्षिण आफ्रिकेचा महिला संघ : लॉरा वूलवार्ट (कर्णधार), एनेके बॉश, ताजमिन ब्रिट्स, नडीन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसन, अयांडा ह्लुबी, सिनालो जाफ्ता, अयाबोंगा खाका, सुने लुस, टेबोगो माचेके, एलिज-मारी मार्क्स, नॉनकुलुलेको म्लाबा, कायला रेनेके, तुमी सेखुखुने, क्लोई ट्रियोन.

