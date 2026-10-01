क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या महाकुंभाची होणार घोषणा; TV आणि मोबाईलवर कसं पाहायचं लाईव्ह?
क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या सोहळ्यासाठी, म्हणजेच आयसीसी पुरुष वनडे विश्वचषक 2027 चं काऊंटडाउन सुरु होत आहे.
Published : October 1, 2026 at 2:41 PM IST
नवी दिल्ली ICC ODI World Cup 2027 : क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या सोहळ्यासाठी, म्हणजेच आयसीसी पुरुष वनडे विश्वचषक 2027 साठी, मंच सुरु होत आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) या भव्य स्पर्धेचं संपूर्ण वेळापत्रक गुरुवार, 1 ऑक्टोबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाऊन इथं एका भव्य समारंभात जाहीर करणार आहे. आजपासून स्पर्धेच्या सुरुवातीला एक वर्षाची उलटगणती सुरु झाली आहे. वेळापत्रक जाहीर होताच सामन्यांच्या तिकिटांचीही विक्री त्वरित सुरु होईल. विश्वचषक पुढील वर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी सुरु होईल आणि 21 नोव्हेंबर 2027 पर्यंत चालेल.
The countdown for the #CWC27 is 🔛🤩— ICC (@ICC) September 30, 2026
Watch the Schedule Launch show live on:
🇿🇦🇿🇼🇳🇦 Supersport
🇮🇳 JioHotstar / Star Sports
🌍 ICC YouTube
🇬🇧 Sky Sports
🇵🇰 Myco / PTV / Geo Super / Tamasha
🇺🇸🇨🇦 Willow TV
🏝️ ESPN Caribbean
🇦🇪🇸🇦 Starzplay
🇱🇰 Dialog
Full broadcast details available… pic.twitter.com/erGRHjbFhk
विश्वचषकासाठी 10 संघ पात्र, वेस्ट इंडिज खेळणार पात्रता फेरी : 30 सप्टेंबरच्या अंतिम पात्रता तारखेपर्यंत, 14 पैकी 10 संघांनी मुख्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केलं होतं. यजमान म्हणून दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वेला थेट प्रवेश मिळाला, तर नामिबिया सह-यजमान असूनही, आयसीसीचा पूर्ण सदस्य नसल्यामुळे थेट पात्र ठरु शकला नाही. आयसीसी वनडे क्रमवारीनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान पात्र ठरले आहेत. दोन वेळचे माजी विजेते वेस्ट इंडिजला पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या पात्रता फेरीतून पुढं जावं लागेल, ज्यातून उर्वरित चार संघ निश्चित होतील.
सुपर सिरीज ते सुपर 7 विश्वचषकाचं बदललेलं स्वरुप : 2027 चा वनडे विश्वचषक एका नवीन आणि रोमांचक स्वरुपात खेळला जाईल, ज्यामध्ये उपांत्य फेरीपूर्वी तीन वेगवेगळे टप्पे असतील. प्रथम, सर्वात कमी मानांकन असलेले तीन संघ सुपर सिरीजमध्ये राऊंड-रॉबिन पद्धतीनं एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि विजेता संघ पुढील फेरीत जाईल. यानंतर, दुसऱ्या फेरीत, 12 संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागलं जाईल, ज्यात एकूण 30 सामने होतील. प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ आणि संपूर्ण स्पर्धेतील पुढील सर्वोत्तम संघ सुपर 7 टप्प्यात प्रवेश करतील.
The wait is nearly over 🤩— ICC (@ICC) October 1, 2026
Just hours to go before the fixtures for the #CWC27 are announced 👊
More details on the schedule 📲 https://t.co/7GCLhjfgOs pic.twitter.com/C1dYuVE5aj
सुपर 7 मधून चार संघ जाणार उपांत्य फेरीत : सुपर 7 फेरीत एकूण 21 सामने खेळले जातील, ज्यात सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध स्पर्धा करतील. या टप्प्यावर गुणतालिकेतील केवळ अव्वल चार संघच उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. उपांत्य फेरीत अव्वल स्थानी असलेला संघ चौथ्या क्रमांकावरील संघाशी सामना करेल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. दोन्ही उपांत्य फेरीच्या सामन्यांचे विजेते 21 नोव्हेंबर 2027 रोजी विजेतेपदाच्या लढतीत खेळतील.
भारताचे सामने कधी आणि कोणत्या स्टेडियममध्ये खेळले जातील, असा प्रश्न सध्या क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात सर्वात उपस्थित होत आहे. आयसीसीच्या वेळापत्रक घोषणेचा कार्यक्रम आज रात्री भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:30 वाजता सुरु होईल. भारतातील चाहते हा कार्यक्रम स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर आणि जिओहॉटस्टारद्वारे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर थेट पाहू शकतात.
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