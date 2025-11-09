ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलिया दौरा संपला... आता टीम इंडिया कोणाविरुद्ध उतरणर मैदानात, कधीपासून सुरु होणार पुढील मालिका?

भारतीय संघ आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात दोन कसोटी, तीन वनडे सामने आणि पाच टी-20 सामने खेळणार आहे.

Team India Next Match
आता टीम इंडिया कोणाविरुद्ध उतरणर मैदानात, (AP Photo)
मुंबई Team India Next Match : भारतीय क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 2-1 असा विजय मिळवला. दोन्ही संघांमधील टी-20 मालिकेतील शेवटचा सामना 8 नोव्हेंबर, शनिवारी ब्रिस्बेनमधील द गॅबा इथं खेळवण्यात आला. मात्र पावसामुळं सामना वाया गेला. 2008 पासून भारतानं ऑस्ट्रेलियन भूमीवर एकही टी-20 मालिका गमावलेली नाही, ही परंपरा कायम आहे.

आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मैदानात : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान, भारतीय संघानं पाच टी-20 आणि तीन वनडे सामने खेळले. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतानं वनडे मालिका 1-2 अशी गमावली. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर भारतीय खेळाडूंना फारशी विश्रांती मिळणार नाही. भारतीय संघ आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात दोन कसोटी, तीन वनडे सामने आणि पाच टी-20 सामने खेळणार आहे.

कधीपासून सुरु होणार मालिका : भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेचा पहिला सामना 14 नोव्हेंबर रोजी कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स इथं होणार आहे. कसोटी मालिकेचा दुसरा आणि शेवटचा सामना 22 नोव्हेंबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. कसोटीनंतर, वनडे मालिका सुरु होईल. वनडे मालिकेचा पहिला सामना 30 नोव्हेंबर रोजी रांची इथं खेळला जाईल. दुसरा सामना 3 डिसेंबर रोजी रायपूर इथं आणि शेवटचा वनडे सामना 6 डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम इथं खेळला जाईल.

टी-20 सामने कधी होणार? : वनडे सामन्यांनंतर, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका होणार आहे. टी-20 मालिकेचा पहिला सामना 9 डिसेंबर रोजी कटक इथं होणार आहे. त्यानंतर टी-20 सामने 11 डिसेंबर (मुल्लानपूर), 14 डिसेंबर (धर्मशाला), 17 डिसेंबर (लखनऊ) आणि 19 डिसेंबर (अहमदाबाद) रोजी होतील. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोघांनीही कसोटी मालिकेसाठी आपले संघ जाहीर केले आहेत. शुभमन गिल कसोटी मालिकेत भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर टेम्बा बावुमा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं नेतृत्व करेल. वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी दोन्ही संघांचे संघ अद्याप निश्चित झालेले नाहीत.

भारताचा कसोटी संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (उपकर्णधार/यष्टीरक्षक), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिकल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव आणि आकाश दीप.

दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ : टेम्बा बावुमा (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेव्हिस, टोनी डी झोर्झी, झुबैर हमजा, सायमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, काइल व्हेरेन (यष्टीरक्षक) आणि ट्रिस्टन स्टब्स.

दक्षिण आफ्रिकेच्या भारत दौऱ्याचं संपूर्ण वेळापत्रक :

  • पहिला कसोटी सामना: 14 ते 18 नोव्हेंबर, कोलकाता
  • दुसरा कसोटी सामना: 22 ते 26 नोव्हेंबर, गुवाहाटी
  • पहिला वनडे सामना: 30 नोव्हेंबर, रांची
  • दुसरा वनडे सामना: 3 डिसेंबर, रायपूर
  • तिसरा वनडे सामना: 6 डिसेंबर, विशाखापट्टणम
  • पहिला टी-20 सामना: 9 डिसेंबर, कटक
  • दुसरा टी-20 सामना: 11 डिसेंबर, मुल्लानपूर
  • तिसरा टी-20 सामना: 14 डिसेंबर, धर्मशाला
  • चौथा टी-20 सामना: 17 डिसेंबर, लखनऊ
  • पाचवा टी-20 सामना: 19 डिसेंबर, अहमदाबाद

