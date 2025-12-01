कधी आणि कुठं होणार IND vs SA दुसरा वनडे सामना? रोहित-विराट पुन्हा दिसणार मैदानात
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना जिंकल्यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघ दुसऱ्या सामन्यात उत्साहानं प्रवेश करण्यास सज्ज झाला आहे.
Published : December 1, 2025 at 12:53 PM IST
रायपूर IND vs SA 2nd ODI : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील वनडे मालिका सध्या सुरु आहे. भारतीय क्रिकेट संघानं तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 17 धावांनी जिंकला आहे. यासह, टीम इंडियानं मालिकेत 1-0 आघाडी घेतली आहे. आता सर्वांचं लक्ष मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यावर लागलं आहे. मालिकेतील दुसरा सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
टीम इंडियानं पहिला सामना 17 धावांनी जिंकला : केएल राहुलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय क्रिकेट संघानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला वनडे सामना जिंकला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियानं 50 षटकांत आठ गडी गमावून 349 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेनं 49.2 षटकांत 332 धावा केल्या, ज्यामुळं भारताला 17 धावांचा विजय मिळाला. भारतीय संघाच्या सर्वाधिक धावसंख्या असूनही, दक्षिण आफ्रिकेनं चांगला खेळ केला आणि शेवटच्या षटकापर्यंत सामना जिवंत ठेवला.
Doing what he does best! 🫡— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
For his record-extending 5⃣2⃣nd ODI hundred, Virat Kohli is adjudged the Player of the Match! 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/xqf6rlIPsM
दुसरा वनडे सामना 3 डिसेंबरला होईल : आता मालिकेतील पुढील दुसरा सामना 3 डिसेंबर रोजी रायपूर इथं खेळवला जाईल. पहिल्या आणि दुसऱ्या वनडे सामन्यांमध्ये फारसं अंतर नाही. याचा अर्थ असा की टीम इंडिया आणि दक्षिण आफ्रिका लवकरच रांचीहून रायपूरला रवाना होतील. हा सामना बुधवारी होणार आहे. रायपूरमध्ये बऱ्याच काळानंतर आंतरराष्ट्रीय सामना होत आहे, त्यामुळं या सामन्याभोवती भरपूर उत्साह आहे.
Game, set, match! 💪— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Prasidh Krishna bags the final wicket as #TeamIndia clinch a thrilling contest in Ranchi to go 1⃣-0⃣ up 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/yHpkRnlEVk
3 वर्षांनी रायपूरला होणार आंतरराष्ट्रीय सामना : खरं तर, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना रायपूर येथील शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या मैदानावर जवळजवळ ३ वर्षांपासून एकही एकदिवसीय सामना खेळवला गेलेला नाही. येथे शेवटचा एकदिवसीय सामना २१ जानेवारी २०२३ रोजी भारताचा न्यूझीलंडशी सामना झाला होता. त्यावेळी टीम इंडियाचे नेतृत्व रोहित शर्मा करत होते. रोहित शर्माच्या शानदार अर्धशतकामुळे भारताने न्यूझीलंडला ८ विकेटने हरवले. आता, भारतीय संघ केएल राहुलच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाशी सामना करणार आहे.
भारतातील तिसरं सर्वात मोठं स्टेडियम : शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला गेलेला शेवटचा सामना 1 डिसेंबर 2023 रोजी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील टी-20 सामना होता. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियाचा 20 धावांनी पराभव केला. आता, 2 वर्षांनंतर, रायपूर स्टेडियम आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे साक्षीदार बनण्यास सज्ज झाले आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शहीद वीर नारायण सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमची आसन क्षमता 65,000 आहे. आसन क्षमतेच्या बाबतीत हे भारतातील तिसरं सर्वात मोठं क्रिकेट स्टेडियम आहे. त्यामुळं इथं मोठ्या संख्येनं चाहते अपेक्षित आहेत.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली पुन्हा उतरणार मैदानात : रांची इथं खेळल्या जाणाऱ्या पहिल्या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या कामगिरीनं सामन्याभोवतीचा उत्साह आणखी वाढवला आहे. विराट कोहलीनं रांची कसोटीत शतक झळकावलं तर रोहित शर्मानंही आपलं अर्धशतक दमदारपणे पूर्ण केले. कर्णधार केएल राहुलनंही सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी केली आणि संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
