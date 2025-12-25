विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा कधी आणि कोणत्या संघाविरुद्ध खेळतील?
विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी शानदार सुरुवात केली, स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी प्रभावी शतकं झळकावली.
Published : December 25, 2025 at 3:18 PM IST
मुंबई Rohit Virat Next Match in VHT : भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात मोठी वनडे स्पर्धा असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीच्या नवीन हंगामाची सुरुवात 24 डिसेंबर रोजी धमाकेदार झाली. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी शतकांची भर पडली. एकूण 22 शतकं नोंदवली गेली, ज्यात माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या शानदार शतकांचा समावेश आहे.
𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗦𝗵𝗼𝘄 🍿— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
1⃣5⃣5⃣ runs
9⃣4⃣ balls
1⃣8⃣ fours
9⃣sixes
Rohit Sharma announced his return to the #VijayHazareTrophy in a grand fashion with a memorable knock against Sikkim 🔥@IDFCFIRSTBank | @ImRo45 pic.twitter.com/cuWMUenBou
रोहितचं आक्रमक शतक : दीर्घ विश्रांतीनंतर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये परतणाऱ्या रोहित शर्मानं मुंबईसाठी धमाकेदार शतक झळकावलं. जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सिक्कीमविरुद्ध रोहित शर्मानं धमाकेदार शतक झळकावलं. त्यानं फक्त 62 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं, त्यातील 80 धावा चौकारांनी आल्या. हे त्याचं लिस्ट ए क्रिकेटमधील 37 वं शतक होते. रोहितच्या शानदार 155 धावांच्या खेळीत 18 चौकार आणि 9 षटकारांचा समावेश होता. हिटमनच्या धमाकेदार शतकामुळं मुंबईनं सिक्कीमला 8 गडी राखून पराभूत केले.
विराटचीही शतकी खेळी : रोहितप्रमाणेच, विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दिवशी विराट कोहलीच्या बॅटनंही चमकदार कामगिरी केली. दिल्लीसाठी दीर्घ विश्रांतीनंतर देशांतर्गत वनडे क्रिकेटमध्ये परतणाऱ्या विराट कोहलीनं चाहत्यांना रोमांचित केलं. त्यानं बेंगळुरुमध्ये आंध्रविरुद्ध 83 चेंडूत शतक पूर्ण केलं, जे लिस्ट-ए क्रिकेटमधील त्याचं 58 वं शतक आहे. या शतकासह कोहली सचिन तेंडुलकरच्या लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं ठोकण्याच्या विश्वविक्रमाच्या (60) जवळ पोहोचला. विराटच्या शतकामुळं दिल्लीनं आंध्रचा 4 विकेट्सनं पराभव केला.
𝐕𝐢𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 😎— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
1️⃣3️⃣1️⃣ runs
1️⃣0️⃣1️⃣ balls
1️⃣4️⃣ fours
3️⃣ sixes
A terrific knock from Virat Kohli as he guided Delhi to a 4️⃣-wicket victory against Andhra 👏
He also completed 1️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in Men’s List A cricket 🫡 @IDFCFIRSTBank | @imVkohli |… pic.twitter.com/kCfdl3yux1
रोहित-विराट पुढचा सामना कधी आणि कोणत्या संघाविरुद्ध खेळणार? : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या त्यांच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या कामगिरीनं चाहत्यांच्या अपेक्षा वाढवल्या आहेत. चाहते त्यांच्या पुढच्या सामन्यात दोन्ही दिग्गज खेळाडूंच्या आगमनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये हे दोन्ही दिग्गज कधी आणि कोणत्या संघाविरुद्ध खेळतील ते जाणून घेऊया. खरं तर, मुंबईचा पुढचा सामना उत्तराखंडविरुद्ध आहे, जो 26 डिसेंबर रोजी जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यात चाहत्यांना पुन्हा एकदा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये रोहित शर्माच्या पराक्रमाची झलक दिसेल. विराट कोहलीबद्दल बोलायचं झाले तर, तोही 26 डिसेंबर रोजी खेळणार आहे. त्या दिवशी दिल्लीचा दुसरा सामना गुजरातविरुद्ध बेंगळुरुमध्ये होईल.
