कीवी गोलंदाजांसमोर कॅरोबियन फलंदाजांचं लोटांगण; न्यूझीलंडचा 323 धावांनी मोठा विजय, मालिकाही जिंकली

माउंट मौंगानुईच्या बे ओव्हल इथं खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजचा 323 धावांनी मोठा पराभव करत मालिकेत 2-0 असा विजय मिळवला.

न्यूझीलंड क्रिकेट संघ
December 22, 2025

माउंट मौंगानुई NZ Won Test Series : येथील बे ओव्हल इथं खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजचा 323 धावांनी मोठा पराभव केला. या विजयासह, कीवी संघानं तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 2-0 असा विजय मिळवला. तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत वेस्ट इंडिजचा संघ संघर्ष करत होता आणि शेवटच्या कसोटीतही त्यांना न्यूझीलंडच्या घातक गोलंदाजीसमोर पराभव पत्करावा लागला.

न्यूझीलंडनं ठेवलं वेस्ट इंडिजसाठी 462 धावांचं मोठं लक्ष्य : या सामन्यात न्यूझीलंडनं वेस्ट इंडिजसाठी 462 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजचा संघ झुंजेल अशी अपेक्षा होती, परंतु कीवी गोलंदाजांच्या घातक गोलंदाजीसमोर पाहुण्या संघाचा पत्त्यांच्या गठ्ठ्यासारखा पराभव झाला. रोस्टन चेसच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या डावात 138 धावांवरच बाद झाला. विशेष म्हणजे वेस्ट इंडिजच्या संघाची पहिली विकेट 87 धावांवर पडली होती. मात्र यानंतर अवघ्या 51 धावांत संघानं 9 विकेट गमावल्या.

जेकब डफी आणि ऐजाज पटेल चमकले : न्यूझीलंडच्या विजयाचा खरा नायक वेगवान गोलंदाज जेकब डफी होता, ज्यानं दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजच्या पाच फलंदाजांना बाद करुन शानदार आणि उल्लेखनीय कामगिरी केली. आयपीएल 2026 च्या लिलावात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) संघात त्याचा समावेश झाल्यामुळं आरसीबीला जेकबच्या कामगिरीवर नक्कीच आनंद झाला असेल. जेकब डफीनं दोन्ही डावांमध्ये एकूण नऊ विकेट्स घेतल्या आणि वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांना स्पर्धेतून बाहेर ठेवलं. या घातक कामगिरीमुळं त्याला मालिकावीराचा पुरस्कार मिळाला. त्यानं मालिकेतील तीन सामन्यात एकूण 23 विकेट घेतल्या. अनुभवी फिरकी गोलंदाज ऐजाज पटेलनंही डफीला उत्तम साथ दिली. त्यानं आपल्या फिरकीनं कॅरिबियन फलंदाजांना अडचणीत आणलं आणि दुसऱ्या डावात तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. ऐजाजनं दोन्ही डावांमध्ये एकूण सात विकेट्स घेतल्या. या दोन किवी गोलंदाजांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली, ज्यामुळं त्यांच्या संघाला कसोटी मालिका 2-0 अशी जिंकता आली.

न्यूझीलंडचा दबदबा कायम : या विजयासह, न्यूझीलंड 2025-27 च्या WTC गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला. त्यांचे आता 28 गुण आणि 77.77 टक्केवारी आहे. तर दक्षिण आफ्रिका तिसऱ्या स्थानावर आहे. वेस्ट इंडिज तळाशी आहे आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा जवळजवळ संपल्या आहेत. या WTC चक्रात वेस्ट इंडिजनं आतापर्यंत आठपैकी सात कसोटी गमावल्या आहेत. तिसऱ्या अ‍ॅशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडला 82 धावांनी पराभूत करुन WTC गुणतालिकेत आपलं अव्वल स्थान मजबूत केलं आहे. ऑस्ट्रेलियानं आतापर्यंत सहापैकी सहा सामने जिंकले आहेत आणि त्यांचं 100 टक्के गुण आहेत. इंग्लंड सातव्या स्थानावर आहे. भारत 48.15 टक्के गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहे. भारतानं आतापर्यंत नऊ सामन्यांपैकी चार सामने जिंकले आहेत.

भारताच्या WTC अंतिम फेरीत पोहोचण्याची शक्यता किती? : भारतीय संघाचे आता एकूण नऊ कसोटी सामने शिल्लक आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर क्लीन स्वीप मिळाल्यानंतर, अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा मावळल्या आहेत. एक चाहता म्हणून, तुम्हाला नक्कीच विश्वास असेल की संघ पुढं येईल, परंतु समीकरण पाहता ते जवळजवळ अशक्य आहे. भारताला उर्वरित नऊ सामन्यांपैकी सात सामन्यांमध्ये विजय मिळवावा लागेल, ज्यामध्ये श्रीलंका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर होणारे सामने समाविष्ट आहेत.

