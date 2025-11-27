टीम इंडियासमोर मोठं संकट; वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल कशी खेळणार?
भारतीय संघ पुन्हा एकदा जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळविण्यासाठी झुंजत आहे. टीम इंडिया अर्ध्यावर पोहोचली आहे आणि आता काही सामने शिल्लक आहेत.
Published : November 27, 2025 at 12:47 PM IST
मुंबई WTC Final Scenario : भारतीय क्रिकेट संघ सध्या कसोटी क्रिकेटमध्ये खूप वाईट काळातून जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघ 0-2 असा पराभव पत्करत आहे. गेल्या 25 वर्षांत पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेनं भारतात टीम इंडियाला व्हाईटवॉश केला आहे. आता टीम इंडियासमोर मोठं आव्हान आहे. प्रश्न असा आहे की भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (WTC) फायनल कसा खेळू शकेल? त्यासाठी काय समीकरण असेल, असा प्रश्न सध्या क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
A dominant 2-0 sweep helps South Africa solidify second place as India fall further in the #WTC27 standings 👀— ICC (@ICC) November 26, 2025
More from the Proteas's historic win in the #INDvSA series ➡️ https://t.co/xicjTUei8j pic.twitter.com/OHNTVIUXf9
टीम इंडिया सध्या पॉइंट टेबलमध्ये पाचव्या क्रमांकावर : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचे नवीन चक्र सुरु झालं आहे. या चक्रात टीम इंडिया एकूण 18 कसोटी सामने खेळेल. यापैकी टीम इंडियानं आतापर्यंत नऊ खेळले आहेत. याचा अर्थ असा की अर्धा प्रवास पूर्ण झाला आहे आणि उर्वरित अर्धा बाकी आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट टेबलवर नजर टाकल्यास असं दिसून येतं की भारतीय संघाचा PCT सध्या 48.15 आहे आणि टीम सध्या पाचव्या क्रमांकावर संघर्ष करत आहे. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट टेबलमधील फक्त टॉप दोन संघ अंतिम फेरीत आमनेसामने येतात.
अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी लागेल 60 पीसीटी : जर टीम इंडियाला येथून टॉप टूमध्ये जायचं असेल, तर त्यांना त्यांच्या मोहिमेच्या दुसऱ्या सहामाहीत अपवादात्मक कामगिरी करावी लागेल, जरी हे सोपं काम नाही. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी किमान 60 चा पीसीटी आवश्यक आहे, जो सध्या फक्त 48.15 आहे. भारतीय संघ आता श्रीलंका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांच्या घरच्या मैदानावर कसोटी मालिका खेळेल, ज्यामध्ये प्रत्येकी दोन कसोटी असतील. त्यानंतर, ऑस्ट्रेलियन संघ पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताचा दौरा करेल. या नऊ कसोटी सामन्यांवरुन टीम इंडिया अंतिम फेरीत खेळताना दिसेल की नाही हे ठरवता येईल.
Impeccable South Africa continue their #WTC27 rise with a historic series win in India 👊#INDvSAhttps://t.co/xicjTUei8j— ICC (@ICC) November 26, 2025
नऊ कसोटी सामन्यांपैकी किमान सहा सामन्या जिंकणं आवश्यक : आता समीकरणं पाहता, हे स्पष्ट होतं की टीम इंडियाला उर्वरित नऊ कसोटी सामन्यांपैकी किमान सहा सामन्या जिंकाव्या लागतील. जर उर्वरित तीन कसोटी सामन्या अनिर्णित राहिल्या तर परिस्थिती सोडवता येईल. जर टीम इंडियानं उर्वरित नऊ कसोटी सामन्यांपैकी एकही गमावला तर त्यांना किमान सात जिंकावे लागतील, हे एक कठीण काम आहे. श्रीलंका आणि न्यूझीलंडमध्ये चार कसोटी जिंकणं सोपं काम नाही. यावेळी ऑस्ट्रेलियन संघ भारतात खेळत असेल, पण जेव्हा इतर संघ भारतात टीम इंडियाला हरवत आहेत, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाबद्दल आपण काय म्हणू शकतो?
ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळणार : भारतीय संघ आता पुढील वर्षी ऑगस्टमध्ये दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंकेला जाईल आणि ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान न्यूझीलंडमध्ये दोन कसोटी सामने खेळतील. यानंतर, ऑस्ट्रेलियन संघ वर्षाच्या अखेरीस भारतात परतेल. इथं एक किंवा दोन कसोटी सामने गमावले तरी अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या उर्वरित संधी धोक्यात येतील. सुमारे आठ महिन्यांनी पुन्हा कसोटी मैदानावर उतरताना टीम इंडिया कशी कामगिरी करेल हे पाहावं लागेल.
