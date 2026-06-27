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टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये कशी पोहोचणार, काय आहे समीकरण?

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक आता सर्वात रोमांचक टप्प्यावर पोहोचला आहे. 'अ' गटातील कोणते दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील, हे आता अंतिम दिवशी निश्चित होईल.

Team India Semifinal Equation
टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये कशी पोहोचणार (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 5:09 PM IST

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Team India Semifinal Equation : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 आता सर्वात रोमांचक टप्प्यावर पोहोचला आहे. 'अ' गटातील कोणते दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील, हे आता अंतिम दिवशी (28 जून) निश्चित होईल. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं आतापर्यंत खेळलेल्या चारपैकी तीन सामने जिंकून निश्चितच आपलं स्थान मजबूत केलं आहे, परंतु उपांत्य फेरीतील त्यांचं स्थान अद्याप निश्चित झालेलं नाही.

शेवटच्या दिवशी ठरणार दोन संघ : रविवारी (२८ जून), क्रिकेटची मक्का मानल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्सवर दोन सामने खेळले जातील. पहिल्या सामन्यात बांगलादेशचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होईल, तर दुसऱ्या सामन्यात भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियाशी होईल. या दोन सामन्यांच्या निकालांवरुन कोणते संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील हे निश्चित होईल.

गटातील संघांची स्थिती काय : गटातील चारही सामने जिंकून ऑस्ट्रेलिया 8 गुणांसह आणि +4.724 च्या प्रभावी नेट रन रेटनं उपांत्य फेरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. दुसरीकडे, भारत 6 गुणांसह आणि +2.268 च्या नेट रन रेटनं दुसऱ्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिकेनंही नेदरलँड्सला 88 धावांनी पराभूत करुन आपल्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, 'अ' गटातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या जागेसाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळू शकते.

भारतीय संघासाठी सोपा मार्ग : भारतासाठी सर्वोत्तम आणि सर्वात थेट मार्ग म्हणजे ऑस्ट्रेलियाला हरवणे. जर भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियाला हरवलं, तर त्यांचे 8 गुण होतील. मात्र गोष्ट इथंच संपत नाही. जर दक्षिण आफ्रिकेनंही बांगलादेशला हरवलं, तर दोन्ही संघांचे प्रत्येकी 8 गुण होतील आणि निर्णय नेट रन रेटवर आधारित असेल. जर बांगलादेशनं दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं, तर भारत ऑस्ट्रेलियाचा धुव्वा उडवून थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करु शकतो.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभव झाल्यास काय : मात्र, ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाल्यास, भारताचे 6 गुण कायम राहतील. त्यानंतर भारतीय संघाचं संपूर्ण लक्ष बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामन्यावर असेल. जर बांगलादेशनं दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं, तर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांचे गुण समान होतील. अशा परिस्थितीत, उपांत्य फेरीत कोण प्रवेश करेल हे नेट रन रेट ठरवेल. मात्र, जर दक्षिण आफ्रिका जिंकला, तर भारताचा प्रवास तिथंच संपेल.

इंग्लंडमधील हवामान पाहता, पावसाची शक्यता नाकारता येत नाही. जर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामना पावसामुळं रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. याचा अर्थ भारताकडे सात गुण असतील. या परिस्थितीत, भारतीय संघाला बांगलादेशच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागेल. जर दक्षिण आफ्रिकेनं आपला सामना जिंकला, तर भारत स्पर्धेतून बाहेर पडेल. भारतीय संघासाठी सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे त्यांचा नेट रन रेट. बांगलादेशवरील विजयानंतर भारताचा नेट रन रेट +2.268 वर पोहोचला आहे, जो दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा चांगला आहे. यामुळं भारताला अनेक संभाव्य परिस्थितींमध्ये फायदा मिळू शकतो. मात्र, संघ व्यवस्थापन कोणत्याही प्रकारच्या गणितावर अवलंबून राहू इच्छित नाही. ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध विजय मिळवून भारताला स्वतःच्या बळावर उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित करायचं आहे.

आता भारतीय संघाची सर्वात मोठी परीक्षा लॉर्ड्सवर आहे. कर्णधार हरमनप्रीत कौर, सलामीवीर स्मृती मंधाना, अष्टपैलू शफाली वर्मा आणि मधल्या फळीतील फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स यांसारख्या खेळाडूंवर मोठी जबाबदारी असेल. गोलंदाजी विभागाकडूनही चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल.

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