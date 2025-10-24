कीवींविरुद्ध दणदणीत विजयासह भारतीय महिला ब्रिगेड सेमीफायनलमध्ये; कोणाविरुद्ध होणार उपांत्य सामना?
आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या उपांत्य फेरीसाठी चार संघ निश्चित झाले आहेत. भारतानं न्यूझीलंडला हरवून चौथा संघ म्हणून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
Published : October 24, 2025 at 9:38 AM IST
नवी मुंबई Team India in Semifinal : नवी मुंबईच्या डॉ. डी वाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या महिला विश्वचषकाच्या महत्त्वाच्या सामन्यात न्यूझीलंड महिला क्रिकेट संघाला हरवून भारतीय महिला संघानं आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 2025 च्या उपांत्य फेरीत स्थान मिळवलं. या विजयासह, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघानं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेनंतर टॉप चारमध्ये स्थान मिळवलं. टीम इंडिया आता 26 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेशविरुद्ध शेवटचा लीग स्टेज सामना खेळेल, जो केवळ औपचारिकता असेल.
And then there were 𝐟𝐨𝐮𝐫 🏆— ICC (@ICC) October 23, 2025
All the #CWC25 semi-finalists are now confirmed ✅
More ➡️ https://t.co/E4R02dgvdE pic.twitter.com/RHguNYg61A
तीन पराभवांनंतर दमदार पुनरागमन : भारतानं श्रीलंका आणि पाकिस्तानविरुद्ध सलग विजयांसह स्पर्धेची सुरुवात केली. परंतु नंतर दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडविरुद्ध सलग तीन पराभवांना सामोरं जावं लागलं. न्यूझीलंडविरुद्धचा हा सामना 'करो या मरो' अशी परिस्थिती होती. या निर्णायक सामन्यात, भारतानं प्रथम फलंदाजीनं उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि नंतर उत्कृष्ट गोलंदाजी शिस्त दाखवत न्यूझीलंडला हरवून दोन महत्त्वाचे गुण मिळवले. अशा प्रकारे, भारतानं उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. या विजयासह, भारताचे आता 6 गुण झाले आहेत. न्यूझीलंड आणि बांगलादेश त्यांचे अंतिम सामने जिंकून प्रत्येकी 6 गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात, परंतु भारताचे विजय अधिक आहेत, जो 2025 च्या विश्वचषकात टायब्रेकरमध्ये एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळं, जरी भारत बांगलादेशविरुद्धचा अंतिम सामना गमावला तरी ते उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित असेल.
𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐎𝐔𝐍𝐃! 🚀— ICC (@ICC) October 23, 2025
India made it to the final four of #CWC25 after a commanding win over New Zealand 🤩 pic.twitter.com/WBJTDF3tj8
ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी : गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियानं बांगलादेशवर विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. तो या स्पर्धेतील एकमेव अपराजित संघ आहे, जे सहा सामन्यांतून 11 गुणांसह गुणतालिकेत आघाडीवर आहेत. दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत पोहोचणारा दुसरा संघ ठरला. दक्षिण आफ्रिकेचे सध्या 10 गुण आहेत आणि ते 25 ऑक्टोबर रोजी अव्वल क्रमांकावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांचा शेवटचा लीग स्टेज सामना खेळतील. दक्षिण आफ्रिका अव्वल स्थानावर राहण्यासाठी या सामन्यात विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र ऑस्ट्रेलियाला हरवणं आफ्रिकन संघासाठी कठीण काम असेल. दरम्यान, चार वेळा विजेत्या इंग्लंड भारतावर कमी फरकानं विजय मिळवून उपांत्य फेरीत प्रवेश करणारा तिसरा संघ बनला. यानंतर भारतानं कीवींना पराभूत करत उपांत्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
India book their place in the #CWC25 semi-finals 🤩🇮🇳 pic.twitter.com/qZxPDAO09D— ICC (@ICC) October 23, 2025
उपांत्य फेरीचे सामने कधी आणि कुठे होतील? : 2025 महिला विश्वचषकाचा पहिला उपांत्य सामना 29 ऑक्टोबर रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल, तर दुसरा उपांत्य सामना 30 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबईतील डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर होईल. पहिल्या उपांत्य सामन्यात अव्वल क्रमांकावर असलेल्या संघाचा सामना भारताशी होईल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या संघांचा सामना दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात होईल. दोन्ही उपांत्य सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता सुरु होतील.
Dominant batting followed by clinical bowling against New Zealand lands India their #CWC25 semi-final spot 👏#INDvNZ 📝: https://t.co/BApqKi3yE4 pic.twitter.com/JS0bhla8IN— ICC (@ICC) October 23, 2025
नॉकआउट सामन्यांचं वेळापत्रक :
- पहिला उपांत्य सामना : प्रथम क्रमांकावर असलेला संघ विरुद्ध भारत, गुवाहाटी (29 ऑक्टोबर)
- दुसरा उपांत्य सामना : दुसरा क्रमांकावर असलेला संघ विरुद्ध तिसरा क्रमांकाचा संघ, नवी मुंबई (30 ऑक्टोबर)
- अंतिम सामना : पहिल्या उपांत्य सामन्याचा विजेता विरुद्ध दुसऱ्या उपांत्य सामन्याचा विजेता, नवी मुंबई (02 नोव्हेंबर)
