9 सामन्यांत 7 पराभव... पाचवेळा आयपीएल जिंकलेल्या मुंबईचं पॅकअप?

हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएल 2026 चा हंगाम अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 1:00 PM IST

चेन्नई MI Qualification Equation : हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएल 2026 चा हंगाम अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे. 2 मे रोजी चेन्नई सुपर किंग्सकडून त्यांना आठ गडी राखून एकतर्फी पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळं प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या त्यांच्या आशा संपुष्टात आल्या. मुंबई इंडियन्सनं या हंगामात आतापर्यंत नऊ सामने खेळले असून, त्यापैकी सात सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. मात्र, ते प्लेऑफच्या शर्यतीतून अधिकृतपणे बाहेर पडलेले नाहीत आणि त्यांच्याकडे अजूनही एक संधी आहे.

काय आहे समीकरण : मुंबई इंडियन्सनं आतापर्यंत लीग टप्प्यात नऊ सामने खेळले असून, आणखी पाच सामने बाकी आहेत. प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी, त्यांना आपले उर्वरित सर्व सामने जिंकून एकूण 14 गुणांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. मात्र, आयपीएलमध्ये 14 गुणांसह प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवणं जवळजवळ अशक्य आहे. याचं कारण असं की, आपले सामने जिंकण्याव्यतिरिक्त, त्यांना अशी प्रार्थना करावी लागेल की अव्वल 4 संघांपैकी पंजाब किंग्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स ज्यांच्याकडे सध्या 12 किंवा अधिक गुण आहेत, यातील दोन संघांनी जास्त सामन्यात पराभूत व्हावे. याशिवाय, त्यांना उर्वरित संघांच्या निकालांवरही लक्ष ठेवावं लागेल. या परिस्थितीत, मुंबई इंडियन्सकडे 14 गुणांसह प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची अजूनही संधी आहे.

मुंबईचे उरलेले 5 सामने कोणाविरुद्ध : आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सच्या पुढील पाच सामन्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांचा पुढील सामना 4 मे रोजी लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध होईल. यानंतर, त्यांचा पुढील सामना 10 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध होईल. 14 मे रोजी, मुंबई इंडियन्सचा सामना पंजाब किंग्सशी होईल, ज्यांनी या हंगामात आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे, तर 20 मे रोजी त्यांचा पुढील सामना कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध होईल. मुंबई इंडियन्स आपला शेवटचा साखळी सामना 24 मे रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळेल.

