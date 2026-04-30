मुंबई इंडियन्स IPL 2026 मधून बाहेर! प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी करावा लागणार चमत्कार
Published : April 30, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई MI Playoff Scenario : हा आयपीएल हंगाम मुंबई इंडियन्ससाठी खराब जात आहे. संघ पुन्हा एकदा लयीत येण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण त्यात अपयशी ठरला आहे. बुधवारी, झालेल्या सामन्यात हैदराबादविरुद्ध मुंबई इंडियन्सनं प्रथम फलंदाजी करताना 240 हून अधिक धावा केल्या, पण तरीही त्यांचा पराभव झाला. आता मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडले आहेत का? की ते अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवू शकतात? असे प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
आठ सामने खेळले फक्त दोन जिंकले : हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्ससाठी हा आणखी एक खराब आयपीएल हंगाम ठरत आहे. यासह आता अंतिम चार संघात स्थान मिळवणं अधिकच कठीण होत असल्याचं दिसत आहे. मात्र आकडेवारीनुसार, संघ अद्याप अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवण्याच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला नाही. सद्यस्थिती पाहता असं दिसून येतं की, संघाने आठ सामने खेळले असून, त्यापैकी फक्त दोन जिंकले आहेत आणि सहा गमावले आहेत. यासह संघाकडे फक्त चार गुण आहेत आणि ते गुणतालिकेत 9व्या स्थानावर आहेत.
मुंबई इंडियन्सचे अजून सहा सामने बाकी : मुंबईचे आता आणखी सहा लीग सामने बाकी आहेत. म्हणजेच जर संघानं हे उर्वरित सहा सामने जिंकले, तर त्यांचे 12 गुण होतील. त्यांचे आधीच चार गुण आहेत, म्हणजेच ते एकूण 16 गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात, जे प्लेऑफसाठी पात्र ठरण्याकरिता पुरेसे असेल. मात्र इथून पुढं मुंबईनं एक जरी सामना गमावला, तर नेट रन रेटची समस्या निर्माण होऊ शकते आणि 16 गुणांपर्यंत पोहोचणं अशक्य होईल.
संघाला मोठ्या विजयाची गरज : मुंबई संघ अजूनही 14 गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. जरी संघ 14 गुणांसह प्लेऑफमध्ये पोहोचले असले तरी, यात नेट रन रेटची समस्या एक अडचण ठरु शकते. परंतु यावेळी कोणताही संघ 14 गुणांसह प्लेऑफमध्ये पोहोचेल याची शक्यता कमी आहे. त्यातच मुंबई इंडियन्सचा नेट रन रेट सध्या उणे 0.784 आहे, जो खूपच खराब आहे. यासाठी संघाला केवळ एक विजय नव्हे, तर एक मोठा विजय मिळवणं आवश्यक आहे, जेणेकरुन जर दोन्ही संघांचे गुण समान झाले आणि सामना नेट रन रेटवर गेला, तर मुंबई पुढे जाऊ शकेल.
अव्वल संघ जिंकत राहिले तरीही मुंबईला संधी : मुंबई इंडियन्सला केवळ आपले सामने मोठ्या फरकानं जिंकावे लागणार नाहीत, तर पंजाब किंग्स, आरसीबी आणि राजस्थान रॉयल्स यांनीही आपले सामने जिंकत राहावे अशी प्रार्थना करावी लागेल, जेणेकरुन चौथ्या क्रमांकावरील संघ जास्त गुण जमा करणार नाही आणि मुंबईला संधी मिळेल. खालील स्थानावर असलेले संघ आपले सामने हरत राहिले तरच एमआयसाठी संधी असू शकते.
मुंबईचा संघ इतिहासाची पुनरावृत्ती : हा एक असा संघ आहे जो आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुनरागमन करण्यात माहिर आहे. यापूर्वी 2014 आणि 2015 मध्ये असं घडलं आहे. मात्र, या वेळी संघाचं यश सध्या तरी अशक्य वाटत आहे. एकुणच जर मुंबई यानंतर एक जरी सामना हरली, तर त्यांचं आव्हान संपलं असं समजा. आता केवळ पुढचा सामनाच नाही, तर संघासाठी प्रत्येक सामना महत्त्वाचा असेल.
