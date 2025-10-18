ETV Bharat / sports

8-7 नं कांगारुंचं पारडं जड; मालिका जिंकत शुभमन गिल बरोबरी करणार?

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया 19 ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांची ODI मालिका खेळणार आहेत. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत 15 द्विपक्षीय ODI मालिका खेळल्या आहेत.

IND vs AUS ODI Series
8-7 नं कांगारुंचं पारडं जड (IANS Photo)
Published : October 18, 2025 at 12:32 PM IST

पर्थ IND vs AUS ODI Series : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांची वनडे मालिका रविवार 19 ऑक्टोबर रोजी सुरु होणार आहे, मालिकेतील पहिला सामना पर्थमधील ऑप्टस स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. चाहते या मालिकेच्या सुरुवातीची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे याचं सर्वात मोठं कारण आहेत. हे दोन्ही खेळाडू दीर्घकाळानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतत आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलियानं काही रोमांचक वनडे सामने पाहिले आहेत. दोन्ही संघांमधील द्विपक्षीय वनडे मालिकेतील विक्रम लक्षात घेता, कांगारुंना थोडीशी आघाडी असल्याचं दिसतं.

दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 15 द्विपक्षीय वनडे मालिका : ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांच्यातील पहिली द्विपक्षीय वनडे मालिका 1984 मध्ये भारतानं आयोजित केली होती. कांगारुंनी ही वनडे मालिका 3-0 नं जिंकली होती. तेव्हापासून, दोन्ही संघांमध्ये एकूण 15 द्विपक्षीय वनडे मालिका खेळल्या गेल्या आहेत, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियानं आठ वेळा विजय मिळवला आहे आणि भारतानं सात वेळा विजय मिळवला आहे. टीम इंडियानं 2016 मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये पहिल्यांदा द्विपक्षीय वनडे मालिका खेळली होती, पाच सामन्यांच्या मालिकेत 4-1 असा पराभव पत्करावा लागला होता. आतापर्यंत, भारतानं ऑस्ट्रेलियात तीन द्विपक्षीय वनडे मालिका खेळल्या आहेत, ज्यामध्ये फक्त एकदाच विजय मिळवला आहे, 2019 मध्ये त्यांनी तीन सामन्यांची वनडे मालिका 2-1 अशी जिंकली होती.

ऑस्ट्रेलियामध्ये भारतीय संघाचा विक्रम कसा : घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टीम इंडियाचा वनडे विक्रम लक्षात घेता, त्यांनी 54 सामने खेळले आहेत, त्यापैकी फक्त 14 जिंकले आहेत, 38 गमावले आहेत आणि दोन सामने निकालाविना संपले आहेत. त्यामुळं भारतीय संघ हा विक्रम सुधारण्याचा प्रयत्न करेल, जे नवीन वनडे कर्णधार शुभमन गिलसाठी एक महत्त्वाचं आव्हान असेल.

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिकेचं वेळापत्रक :

  • पहिला वनडे : पर्थ, सकाळी 9 वाजता
  • दुसरा वनडे : ऍडिलेड, सकाळी 9 वाजता
  • तिसरा वनडे : सिडनी, सकाळी 9 वाजता

