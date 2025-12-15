IPL 2026 Auction मधील नवा टाय-ब्रेकर नियम काय; कोणाला होणार फायदा?
आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावाबद्दल क्रिकेट चाहते उत्सुक असताना, बीसीसीआयनं यावर्षी एक नवीन टाय-ब्रेकर नियम लागू केला आहे.
Published : December 15, 2025 at 3:30 PM IST
मुंबई IPL New Rule : आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावाबद्दल क्रिकेट चाहते उत्सुक असताना, बीसीसीआयनं यावर्षी एक नवीन टाय-ब्रेकर नियम लागू केला आहे. विशिष्ट प्रकरणांमध्ये उच्च-स्तरीय गुप्त बोलीच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी हा नियम तयार करण्यात आला होता. उदाहरणार्थ, किरॉन पोलार्ड (2010) आणि रवींद्र जडेजा (2012) हे दोन खेळाडू होते ज्यांना उच्च बोली आणि शेवटी गुप्त बोलीनंतर समाविष्ट करण्यात आले होते.
या दोन्ही संघांमध्ये टाय-ब्रेकर शक्य : आयपीएल 2026 हा एक मिनी लिलाव आहे, ज्यामध्ये फक्त दोन संघ (KKR आणि CSK) यांच्याकडे लक्षणीय पर्स बॅलन्स आहे. शिवाय, असे सात संघ आहेत जे एकमेकांच्या जवळ आहेत, तर मुंबई इंडियन्स, ज्यांचे पर्स बॅलन्स फक्त ₹2.75 कोटी आहेत, अशा कोणत्याही बोलीचा भाग असण्याची शक्यता नाही. काही स्टार परदेशी खेळाडूंसाठी बोली युद्ध अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाचा कॅमेरॉन ग्रीन आणि इंग्लंडचा लियाम लिव्हिंगस्टोन आघाडीवर आहेत.
नवीन टाय-ब्रेकर नियम काय : बीसीसीआयनं दिलेला हा एक सोपा उपाय आहे. जर दोन किंवा अधिक संघांना एका विशिष्ट खेळाडूसाठी टाय-ब्रेकर फॉर्ममध्ये लॉक केले असेल, तर बोर्ड त्यांना 'टाय-ब्रेकर फॉर्म' देईल. या फॉर्ममध्ये, त्यांना भारतीय रुपयांमध्ये 'गुप्त बोली' रक्कम प्रविष्ट करावी लागेल. ही रक्कम खेळाडूला दिली जाणार नाही; ही रक्कम फ्रँचायझींनी बीसीसीआयला द्यावी लागते. तरीही त्याला 'टाय-ब्रेकर बोली' म्हटलं जाईल आणि हा ट्विस्ट बोली प्रक्रियेत एक नवीन ट्विस्ट आणतो, प्रक्रियेत एक लपलेला घटक जोडतो.
आणखी उत्साह वाढणार : मागील वर्षांत गुप्त बोलींबद्दल एक सिद्धांत होता, कारण दोन्ही संघांनी आधीच खेळाडूसाठी एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत बोली लावली होती आणि करार सुरक्षित करण्यासाठी तार्किकदृष्ट्या त्यांना जास्त बोली लावावी लागली होती. इथं, रक्कम बीसीसीआयला द्यावी लागेल, आणि म्हणूनच, करार सुरक्षित करण्यासाठी संघांसाठी कोणताही फॉर्म्युला नाही, ज्यामुळं क्रिकेट चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढू शकतो. लेखी गुप्त बोली जिंकणाऱ्या संघाला 16 डिसेंबर रोजी लिलावाच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत भारतीय रुपयांमध्ये बीसीसीआयला रक्कम द्यावी लागेल. खेळाडूंची किंमत दोन्ही संघांच्या लॉक किमतीइतकीच राहील.
